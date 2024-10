Comune Matera, finisce l’era Bennardi: dimissioni di 17 consiglieri

1 minuto per la lettura

Dopo le dimissioni del sindaco Bennardi, al Comune di Matera arrivano anche quelle di 17 consiglieri. Attesa la nomina del commissario che guiderà la città in attesa del voto in primavera

MATERA – Sono arrivati puntuali davanti al notaio poco dopo le 17 e 30 di oggi 21 ottobre 2024, i 17 consiglieri del Comune di Matera che hanno presentato congiuntamente le dimissioni dal Consiglio mettendo così fine alla consiliatura guidata dal sindaco Domenico Bennardi. Per la città di Matera, che adesso andrà al voto nella prossima primavera dopo un breve interregno commissariale, si tratta della prima volta di una chiusura traumatica della consiliatura con le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri comunali.

A nulla sono valse le dimissioni di domenica del sindaco Bennardi che ha provato ad aprire al centrosinistra e in particolare al Pd. Le trattative dell’ultimo giorno hanno portato solo alle dimissioni anche dell’intera giunta comunale con un azzeramento di fatto che però è risultato tardivo e inutile per salvare la consiliatura. Il Pd ha chiuso ad ogni possibile ipotesi di ingresso in maggioranza ed ha certificato la propria posizione insieme a quella del resto delle forze di centrosinistra all’opposizione nel corso di una breve direzione cittadina.

Nelle prossime ore con l’ufficialità della scelta ci sarà la nomina del commissario prefettizio che dovrà prendere le redini della città. L’ultima volta era successo nel 2009 con le dimissioni del sindaco Buccico e la nomina come commissario del prefetto Calvosa.