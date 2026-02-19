X
Matera 2026, sbotta l’opposizione

matera capitale cultura mediterranea
Matera 2026, sbotta l’opposizione: I 14 esponenti della minoranza accusano il Comune di aver esautorato il consiglio. Ignorato il contenuto di un ordine del giorno che fu approvato il 15 dicembre.

MATERA- È una dura nota, quella firmata dai consiglieri di opposizione e che riguarda le modalità della  cerimonia di apertura dell’anno da Capitale della Cultura Mediterranea e del Dialogo, il prossimo 20 marzo, anticipata ieri nelle nostre pagine. Il richiamo è a un confronto urgente e pubblico sul tema.  I consiglieri Antezza, Bennardi, Cifarelli, Colucci , Cotugno, Grieco,  Lapolla, Rizzi,  Rubino,  Schiavo,  Suriano, Tarasco, Violetto, primo firmatario Santochirico, hanno chiesto  la convocazione di urgenza di  un Consiglio Comunale aperto su  stato di attuazione degli impegni deliberati il 15 dicembre 2025 su Matera 2026: urgenza della co-programmazione e coinvolgimento immediato del territorio  e sulla programmazione dell’impiego delle risorse e delle attività relative per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026.

GLI IMPEGNI DELIBERATI PER MATERA 2026

Nella nota si legge tra l’altro che nella seduta del  15 dicembre scorso, il Consiglio Comunale aveva approvato  all’unanimità un ordine del giorno che  impegnava  il Comune ad attivare un processo di «Co-programmazione e co-progettazione permanente per costruire il programma delle attività, valorizzando le competenze istituzionali, artistiche e civiche del territorio e, in particolare, Sindaco e Giunta, a rispettare alcuni aspetti legati ad esempio alla stipula di un accordo di programma con Stato e Regione, pubblicare una manifestazione di interesse per la presentazione di progetti per iniziative ed eventi esaminati da una apposita commissione ma anche a creare un forum per la cittadinanza euromediterranea, costituire un tavolo permanente di consultazione con il coinvolgimento di associazioni, Fondazione Matera-Basilicata 2019, Università e altri enti strategici, garantendo trasparenza e rendicontazioni periodiche».

MATERA 2026, L’OPPOSIZIONE: INCERTEZZA SUI FONDI E SULLE MODALITÀ DELL’INAUGURAZIONE

Nella nota si ricordano  anche tutti gli altri aspetti che rientravano nell’ordine del giorno, aggiungendo: «Inoltre, circolano notizie non confermate relative alla  gestione  diretta da parte del Ministero della cultura del contributo di quattro  milioni di euro e da parte della Regione del contributo di tre milioni  di euro, che peraltro non pare sia stato ancora formalmente ed  effettivamente stanziato, con il rischio serio, se non la certezza, che  rimangano ignorate o ai margini sia i soggetti culturali del territorio  che le imprese locali di servizi che offrono servizi in tale ambito».  

E aggiungendo: «Altrettanto ignote ufficialmente  sono le modalità di svolgimento  dell’inaugurazione, mentre corrono voci circa eventi da tenersi  addirittura  in cantieri ancora aperti che, oltre a richiedere cospicue  risorse e severe misure di sicurezza, impedirebbero un’ampia  partecipazione istituzionale e popolare. Tale  notizia appare anche  sulla stampa di oggi, a conferma che il consiglio comunale é esautorato  da ogni scelta e persino tenuto all’oscuro  anche solo delle semplici  informazioni, circostanza di estrema e ingiustificata gravità».          

