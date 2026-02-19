2 minuti per la lettura

Matera 2026, sbotta l’opposizione: I 14 esponenti della minoranza accusano il Comune di aver esautorato il consiglio. Ignorato il contenuto di un ordine del giorno che fu approvato il 15 dicembre.

MATERA- È una dura nota, quella firmata dai consiglieri di opposizione e che riguarda le modalità della cerimonia di apertura dell’anno da Capitale della Cultura Mediterranea e del Dialogo, il prossimo 20 marzo, anticipata ieri nelle nostre pagine. Il richiamo è a un confronto urgente e pubblico sul tema. I consiglieri Antezza, Bennardi, Cifarelli, Colucci , Cotugno, Grieco, Lapolla, Rizzi, Rubino, Schiavo, Suriano, Tarasco, Violetto, primo firmatario Santochirico, hanno chiesto la convocazione di urgenza di un Consiglio Comunale aperto su stato di attuazione degli impegni deliberati il 15 dicembre 2025 su Matera 2026: urgenza della co-programmazione e coinvolgimento immediato del territorio e sulla programmazione dell’impiego delle risorse e delle attività relative per Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026.

GLI IMPEGNI DELIBERATI PER MATERA 2026

Nella nota si legge tra l’altro che nella seduta del 15 dicembre scorso, il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegnava il Comune ad attivare un processo di «Co-programmazione e co-progettazione permanente per costruire il programma delle attività, valorizzando le competenze istituzionali, artistiche e civiche del territorio e, in particolare, Sindaco e Giunta, a rispettare alcuni aspetti legati ad esempio alla stipula di un accordo di programma con Stato e Regione, pubblicare una manifestazione di interesse per la presentazione di progetti per iniziative ed eventi esaminati da una apposita commissione ma anche a creare un forum per la cittadinanza euromediterranea, costituire un tavolo permanente di consultazione con il coinvolgimento di associazioni, Fondazione Matera-Basilicata 2019, Università e altri enti strategici, garantendo trasparenza e rendicontazioni periodiche».

MATERA 2026, L’OPPOSIZIONE: INCERTEZZA SUI FONDI E SULLE MODALITÀ DELL’INAUGURAZIONE

Nella nota si ricordano anche tutti gli altri aspetti che rientravano nell’ordine del giorno, aggiungendo: «Inoltre, circolano notizie non confermate relative alla gestione diretta da parte del Ministero della cultura del contributo di quattro milioni di euro e da parte della Regione del contributo di tre milioni di euro, che peraltro non pare sia stato ancora formalmente ed effettivamente stanziato, con il rischio serio, se non la certezza, che rimangano ignorate o ai margini sia i soggetti culturali del territorio che le imprese locali di servizi che offrono servizi in tale ambito».

E aggiungendo: «Altrettanto ignote ufficialmente sono le modalità di svolgimento dell’inaugurazione, mentre corrono voci circa eventi da tenersi addirittura in cantieri ancora aperti che, oltre a richiedere cospicue risorse e severe misure di sicurezza, impedirebbero un’ampia partecipazione istituzionale e popolare. Tale notizia appare anche sulla stampa di oggi, a conferma che il consiglio comunale é esautorato da ogni scelta e persino tenuto all’oscuro anche solo delle semplici informazioni, circostanza di estrema e ingiustificata gravità».