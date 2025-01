Comune di Matera: il caso del recupero crediti parte da lontano

3 minuti per la lettura

Parte da lontano, precisamente dal 2004, la questione del recupero crediti del Comune di Matera. Ma in 20 anni ben poco è cambiato

Recupero crediti e riscossione tributi sono due delle voci su cui si è posta l’attenzione della Corte dei Conti per quanto riguarda il Comune di Matera ma si tratta soprattutto per quanto riguarda il recupero crediti di questioni che si trascinano da non poco tempo. “Solo io personalmente le ho sollevate da oltre vent’anni. Almeno dal lontano 2004 e poco o nulla è cambiato” spiega al “Quotidiano” l’ex consigliere comunale Michele Paterino a lungo sui banchi del Consiglio comunale e che ha monitorato questo tipo di vicende. E che non si sorprende di prese di posizione della Corte dei Conti che sottolinea come “La capacità dell’Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l’impostazione delle politiche pubbliche e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione».

Questo spiega la Corte che chiede «di non attendere il momento immediatamente precedente alla prescrizione per il recupero dei crediti”.

IL 20 ANNI BEN POCO E’ CAMBIATO

Per Paterino infatti “quanto affermato oggi dalla Corte dei Conti non si discosta molto da quanto aveva già sostenuto in una precedente verifica nel 2016. “In una recente interrogazione di febbraio ricordavo come nonostante negli ultimi anni diverse sono state le interrogazioni e le mozioni di indirizzo presentate in consiglio comunale, le sollecitazioni dei revisori dei conti riportate nelle relazioni al conto consuntivo e le raccomandazioni da parte della Corte dei Conti, azioni tutte finalizzate a sollecitare l’amministrazione ed in particolare i dirigenti responsabili ad attivare “senza ulteriore indugio” le opportune azioni giudiziarie per recuperare i crediti dell’Amministrazione , entrate che ad oggi stentano a concretizzarsi”.

Paterino ricordava anche come “l’acquisizione delle entrate rimane un preciso obbligo dei dirigenti competenti per materia e che il non puntuale adempimento produce danno patrimoniale alle casse comunali che comporterebbe l’attivazione di azione di responsabilità amministrativa-contabile, da parte dell’organo di revisione e della Corte dei Conti, nei confronti dei responsabili”. Insomma un film che non nasce in queste ultime settimane con i rilievi arrivati formalmente a dicembre al Comune ma che su questi aspetti ha un’origine che risiede molto indietro nel tempo.

COMUNE DI MATERA: PER IL RECUPERO CREDITI IL RICHIAMO DELLA CORTE DEI CONTI E’ SOLO L’ULTIMA TAPPA

Malgrado questo ancora a febbraio scorso si chiedeva, in un’interrogazione dello stesso Paterino, di sapere a che punto è “l’azione di recupero dei crediti predisposta dagli uffici comunali soprattutto sulle questioni annose e famose (fitto locali commerciali, box piazza Ascanio Persio, locazioni abitazioni, oneri di urbanizzazione, recupero costo suolo aree Peep, ecc. ecc.). E di disporre una puntuale ricognizione finalizzata a predisporre un elenco dei crediti con i relativi debitori. E infine di conoscere quali azioni giudiziarie sono state avviate dal settore legale negli ultimi cinque anni e lo stato delle stesse finalizzate al recupero coattivo dei crediti e gli eventuali provvedimenti di sfratto adottati e quali misure si intendono adottare per garantire l’efficacia dell’azione di recupero e per accertare e sanzionare le eventuali omissioni”.

Questioni che non superate dai fatti, non si scontrano con le inefficienze di una singola amministrazione ma risalgono molto indietro nel tempo ma che comunque rischiano di essere un pericolo per gli equilibri comunali. Un allarme lanciato in passato da consiglieri comunali e oggi ribadito dalla Corte dei Conti che richiede di essere letto e affrontato.