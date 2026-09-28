Race for the cure, a Matera la maratona contro il tumore

2 minuti per la lettura

Matera invasa dall’onda di migliaia di persone pronte all’appello di Komen: iscritti alla maratona in 6000, la prevenzione resta lo strumento più importante contro il tumore

L’ottava edizione della Race for The Cure ha portato con sè il nome della compianta Margherita Perretti a cui è stata dedicata e delle quattro donne che non hanno vinto la battaglia contro il tumore al seno, ricordate con quattro palloncini rosa lasciati volare in cielo.

I 6000 iscritti e l’ondata in bianco e rosa che ha invaso la città e i Sassi hanno fatto il resto mostrando che le donne vogliono curarsi grazie alla prevenzione e che, in una regione con la sanità che non gode di ottima salute, questo resta al momento lo strumento più efficace per evitare di finire negli ingranaggi infiniti delle liste d’attesa.

Tre giorni di iniziative, incontri e controlli e ieri la corsa divisa in percorsi da due e cinque chilometri e tante iniziative in preparazione: nei giorni materani oltre 200 le prestazioni mediche offerte (mammografie, visite senologiche, ginecologiche, endocrinologiche, consulenze nutrizionali e psicologiche) circa 600 servizi prestati da Federfarma Matera e Associazione Farmaciste Insieme (misurazione pressione, glicemia, elettrocardiogramma) e poi tante attività sportive (pallavolo, basket, ginnastica artistica, kick boxing, kung fu, oltre a balli, animazione e fitness in area palco).

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

Questo il bilancio della manifestazione promossa dal Comitato regionale di Komen presieduto da Laura Tosto e che rientra nella campagna nazionale “La prevenzione è il nostro capolavoro” che andrà avanti anche a ottobre, in sinergia con Ministero della Cultura e con il patrocinio del Ministero della Salute. Tutti gli iscritti avranno accesso gratuito per tutto il mese di ottobre al Museo Lanfranchi e il Museo dell’Ex Ospedale San Rocco. Importante anche la presenza nella giornata inaugurale circa 1000 studenti nel Villaggio della salute, accompagnati dai loro insegnanti. Ancora una volta Matera ha risposto all’appello di Komen Italia che ha aveva già coinvolto altre città e centri della provincia italiana intorno alla parola-chiave: prevenzione.

La mortalità nei paesi occidentali, infatti, è progressivamente diminuita negli ultimi 25 anni e i tassi di cura sono oggi piuttosto elevati (oltre il 90% di guarigioni quando la malattia è scoperta in fase iniziale). Ma il tumore del seno resta comunque la principale causa di morte per cancro della popolazione femminile mondiale.