Sanità a Matera: Centro prelievi, sistema lento e casse nel caos

2 minuti per la lettura

Dopo il blocco non finiscono i problemi al Centro prelievi dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera: casse in tilt, sistema lento e la mancanza del toner a una stampante

“Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno contestualmente attivato le misure di continuità operativa e le procedure organizzative necessarie per garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie e ridurre gli effetti dei disservizi sugli utenti”. Lo scriveva in una nota la Asm sei giorni fa.

Provate a dirlo a chi lunedì mattina ha dovuto attendere davanti alle casse del Centro Prelievi dell’ospedale Madonna delle Grazie che il sistema operativo entrasse in funzione e a chi, ieri, ha dovuto affrontare un paradossale “balletto” fra un cassa e l’altra per concludere la registrazione e accedere al proprio esame.

Nonostante rassicurazioni ormai smentite dai dati di fatto concreti, con la consueta ressa alle casse del Cup e l’instabilità operativa del sistema in ospedale, le ricadute di quella descritta come “Una anomalia dell’impianto principale di raffreddamento del Data Center e del mancato avvio del sistema di backup, con conseguente instabilità dei sistemi di archiviazione dati e temporanea indisponibilità dei servizi erogati”, sono davanti agli occhi di tutti.

NON POCHI DISAGI PER I PAZIENTI

Il viaggio indietro nel tempo, ieri è arrivato nella sala di attesa per i prelievi, dopo circa 40 minuti di stallo dell’unico pc attivo e l’evidente imbarazzo delle due impiegate in servizio davanti alla folla che aspettava di effettuare i propri esami, quando si è scoperto che una delle due casse non poteva essere utilizzata per mancanza del toner in una delle due stampanti.

Cittadini che avevano chiesto permessi sul lavoro, anziani in difficoltà, coppie con bambini piccoli, donne incinte hanno quindi dovuto affrontare quello che solo la mente di un regista ispirato avrebbe saputo trasformare in una commedia dell’assurdo.

A mali estremi estremi rimedi, e quindi le due operatrici delle casse si sono inventate una sorta di staffetta in grado di superare il fermo del sistema e l’assenza di una delle due stampanti. Il paziente, così, era preso in carico da una cassa che inseriva la sua impegnativa e che poi lo rimandava all’altra per ottenere la stampa e recarsi nella sala prelievi. Divertente ma amaro, poi, l’appello delle infermiere che, seguendo l’ordine numerico, dovevano però fermarsi perché quella lista era ferma ancora in attesa davanti alla cassa.

Gli inglesi lo chiamano “Merry go round”, i materani ieri a questo “carosello” hanno dato molti altri nomi, man mano che la tensione e le ore passavano con questo metodo a dir poco schizofrenico ma per alcuni versi geniale.

Il diritto alla salute per qualcuno appare forse un termine un po’ superato ma resta una delle fondamenta del nostro Paese e vederlo ridotto a una “concessione” che ogni giorno viene riconosciuta ai cittadini è una delle umiliazioni dello stato di diritto che ancora ci vantiamo di abitare e che comincia anche davanti agli sportelli di due casse del Centro Prelievi dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.