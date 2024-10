Maltempo, salvate in elicottero 3 persone nel Materano – VIDEO

1 minuto per la lettura

Tanti i danni e i disagi causati dal maltempo in Basilicata; salvate in elicottero tre persone su un isolotto a Tursi nel Materano. Soccorsi anche due pastori che si erano rifugiati sulla cima di un albero

Gravi disagi per il maltempo in Basilicata. Da questa mattina (21 ottobre 2024) i vigili del fuoco sono impegnati nella provincia di Matera e di Potenza. Sono decine gli interventi legati al maltempo che sta colpendo gran parte della regione. Le maggiori criticità sono state riscontrate nel Materano. In particolare a Tursi, dove si è verificata l’esondazione dell’Agri.

Grazie al tempestivo intervento dell’elicottero del reparto volo di Bari, sono state salvate tre persone; erano rimaste bloccate, a causa del maltempo, con il loro trattore su un isolotto nell’alveo del fiume, a Tursi, nel Materano. Intrappolate a causa del repentino innalzamento del livello dell’acqua dell’Agri.

Nello stesso comune inoltre, i vigili del fuoco hanno soccorso anche due pastori. Questi, per evitare di essere travolti dalla corrente, si sono dovuti rifugiare in cima a un albero. La situazione è attualmente in fase di miglioramento. Grazie all’intervento dei soccorsi, sono tuttora in corso operazioni di prosciugamento in strutture allagate, per lo più in provincia di Matera.