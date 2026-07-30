Matera, incendio nel Parco della Murgia: l’intervento tempestivo limita i danni

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Grande spavento ma il Parco è salvo: vasto incendio nel Parco della Murgia a Matera, un intervento in tempo utile ha limitato i danni

Parco della Murgia di Matera in fiamme ieri (29 luglio 2026) nel tardo pomeriggio. Non è ancora chiaro se si tratti di un incendio doloso ma di sicuro l’area interessata è molto ampia. Anche se, come spiega il presidente dell’Ente Parco della Murgia, Mianulli, si è intervenuti in tempo utile per evitare il peggio. Le fiamme ieri sera erano visibili da tutta la città e hanno impegnato a lungo il Gruppo Volontari per l’Ambiente Matera in servizio AIB (Antincendio Boschivo) e le forze dell’ordine.

La zona è interessata dall’incendio nel Parco della Murgia di Matera è quella che si trova nell’area di Murgia Tirlecchia, una delle più conosciute del territorio. Il patrimonio del Parco della Murgia, che è tutelato dal punto di vista ambientale, rappresenta uno straordinario esempio di risorsa ambientale sia dal punto di vista della flora che della fauna ed è uno dei luoghi più visitati della città anche per la presenza di numerose chiese rupestri.