Grassano, chiude il ponte sulla Provinciale 8

Percorso alternativo anche per gli automobilisti delle aree di Grassano e Gravina: Chiude il ponte sulla provinciale 8

Venti giorni nel corso dei quali una parte del territorio materano avrà difficoltà nei collegamenti stradali.

Una nota della Provincia infatti annuncia lavori che partiranno dall’8 al 28 luglio prossimi sul ponte “Torrente Gravina” che si trova al chilometro 2+700 della Provinciale 8.

Si tratta, in sostanza, di operazioni di consolidamento che però influenzeranno i collegamenti di molti comuni con il capoluogo di provincia.

Lo dimostra la lunga serie di destinatari della comunicazione.

Oltre a Prefettura, Polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, forestale, la nota è stata inviata anche a sindaci del comprensorio che arrivano alla vicina Puglia come Grassano e Gravina. Tra i destinatari anche l’Anas e il 118.

Il tratto stradale è interessato da lavori di consolidamento. In particolare, dove si trova il ponte, con un progetto esecutivo approvato nel febbraio del 2023 per un importo pari a 252.491,30 euro.

Il tema dei collegamenti stradali nella provincia di Matera resta uno degli aspetti più importanti anche per la particolarità orografica del territorio. In particolare nei tratti che collegano a arterie come la 407 Basentana o la 7 Matera-Ferrandina si risente di problemi rimasti irrisolti.

Il risultato è una “mappa” stradale alquanto dissestata che in in inverno in particolare fa sentire le conseguenze più serie.

Per non parlare del tema della sicurezza che rimane centrale e richiede interventi più strutturali e di lungo termine.

Le aree interne risentono infatti di questa situazione con realtà a macchia di leopardo che garantiscono percorribilità migliori solo in alcune zone e costringono altre al contrario, a una gestione difficile con problemi per categorie come gli studenti e i lavoratori chiamati a sacrifici maggiori in inverno con il maltempo o la neve, a rendere ancora più difficile il percorso quotidiano in auto.