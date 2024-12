Matera, autobus a Serra Rifusa: si cambia

4 minuti per la lettura

Matera, dopo i disservizi al termina Serra Rifusa, si ampliano gli orari di avvio dei servizi: dalle 8 la biglietteria autobus, 8 e30 i treni

Non si spegne la polemica sul divieto di ingresso in città per i bus turistici durante i giorni del Presepe Vivente e sulla situazione di “black out” che si è determinata nella prima mattinata di domenica. Da un lato il Comune annuncia un cambio di orari che consenta di iniziare il servizio alle 8,30 e aprire la biglietteria alle 8 per evitare disagi. Dall’altro la Confcommercio che chiede comunque un incontro urgente per affrontare la questione e gli architetti innovativi che sottolineano “l’errore” di non prevedere un terminal bus nel centro della città.

«Al termine del servizio di metroferrotramvia eseguito nello scorso fine settimana e in relazione alle criticità registrate tra le ore 9:00 e le 11:30 di domenica sono opportune alcune precisazioni» scrivono dall’Amministrazione.

«In particolare, non potendo prevedere il concreto afflusso di pullman turistici, negli orari di arrivo, si è verificato un concentramento di autobus sulla stessa fascia oraria. Ciò ha determinato, nonostante il programmato incremento delle carrozze con un numero complessivo di 500 posti per ciascun convoglio, un sovraccarico di passeggeri che è stato difficile far defluire in una unica soluzione. Né a rendere più delicata la situazione ha contribuito la “biglietteria”, dove anche – a parere di alcuni – si sarebbero creati disagi, sebbene siano già previste, e a regime, diverse modalità di acquisto dei titoli di viaggio (on line, distributore automatico, cartacea)» viene spiegato.

UNA SPERIMENTAZIONE PRIMA DI STRUTTURARE IL SERVIZIO

«Si tratta sicuramente di un equilibrio tra elementi di novità che necessitano di tempi di sperimentazione in vista della prossima strutturazione del servizio.

Su questo scenario, d’intesa con Regione e FAL, è stato previsto già domenica 22, l’anticipo delle corse alle 8:30, con cadenza ogni trenta minuti, con personale FAL e apertura della biglietteria alle ore 8:00.

Analogamente, l’Ordinanza dirigenziale di interdizione del transito dei bus turistici nel centro abitato sarà integrata con la previsione innanzitutto del termine di efficacia alle ore 22 per dare la possibilità ai gruppi che si fermano in città oltre quell’ora di non subire limitazioni alla permanenza» è l’altra novità.

«Sarà poi prevista la possibilità per i bus diretti in alberghi con parcheggio, ubicati al di fuori del centro storico, di essere raggiunti direttamente così come per i ristoranti ubicati in periferia.

Infine, come auspicato, sarà riconosciuta la possibilità agli operatori economici che organizzano tour turistici aventi origini in Città, di utilizzare la fermata di via La Malfa per raggiungere la Murgia e le altre mete turistiche del territorio.

DISSERVIZI AL TERMINAL AUTOBUS DI SERRA RIFUSA: DA CONFCOMMERCIO UN INCONTRO URGENTE CON LA PREFETTURA DI MATERA

Non si può non considerare che il servizio, nonostante le criticità rilevate, ha consentito di evitare l’ingresso in Città, nel centro della città, di oltre 50 pullman».

Dal canto suo la Confcommercio ha fatto sapere comunque di «aver richiesto un incontro urgente al Commissario Prefettizio della Città dei Sassi a seguito di quanto accaduto nel fine settimana, in relazione ai disservizi creatisi al Terminal Bus di Serra Rifusa, ed ai gravissimi danni organizzativi ed economici, dopo l’Ordinanza Comunale che ha vietato l’accesso degli autobus turistici in città».

Per gli “Architetti innovativi “ infine «Matera paga un prezzo altissimo per la miopia progettuale della recente amministrazione Bennardi che non ha previsto un terminal bus nel centro città».

«Sin dalla presentazione del progetto del parco intergenerazionale, gli Architetti Innovativi avevano fatto notare la “dimenticanza” di un’area destinata a terminal bus, insieme alla mancata identificazione di un sito provvisorio per accogliere i bus durante i lavori. I disagi di questi giorni hanno reso evidente il fallimento del progetto del Parco della Visitazione che non ha previsto uno spazio per gestire arrivi e partenze. In questo scenario critico, il Gruppo Architetti Innovativi aveva proposto all’Amministrazione Bennardi una soluzione semplice ma decisiva attraverso una revisione del progetto del Parco che inseriva un terminal bus con una variante a costo zero.

Pur essendo previsto negli appalti pubblici, l’idea della variante è rimasta inascoltata. Gli architetti Giovanni Martemucci e Sergio Venezia ripropongono al Commissario del Comune di Matera, Ruberto, lo strumento della variante in modo da utilizzare l’area antistante la vecchia stazione per collocare gli stalli degli autobus sfruttando l’edificio esistente per i servizi e la logistica. Questa variante non richiederebbe nuovi finanziamenti, ma solo una riallocazione delle risorse già impegnate nel progetto del Parco della Visitazione e una minima modifica ai percorsi stradali.