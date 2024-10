Matera ideale per i turisti: niente fregature. “Qui non si imbroglia”

3 minuti per la lettura

Matera al primo posto in Italia per il minor numero di segnalazioni di delusi; La Costiera Amalfitana è la meta con più fregature secondo i turisti

La fregatura per i turisti e chi viaggia? Ovunque, ma non a Matera, dove la bellezza dei Sassi, i servizi, l’accoglienza mantengono le promesse fatte e sono in linea con le aspettative.

Sebbene l’Italia non sia la destinazione più economica al mondo, non è neanche tra le più costose. Anzi, è molto più accessibile rispetto ad altre mete dell’Europa occidentale, come il Regno Unito e la Scandinavia. Tuttavia, è importante saper riconoscere ed evitare i luoghi che potrebbero farti sentire fregato.

Certo, non si va in vacanza con l’intenzione di risparmiare su tutto, ma «Siamo sicuri che non vorresti nemmeno spendere centinaia di euro per visitare attrazioni che poi si rivelano deludenti. Personalmente, mi sarei arrabbiato se avessi speso i miei sudati risparmi per vedere la Torre di Pisa.

Quindi, quali monumenti italiani meritano davvero la fatica di essere visitati e il costo del biglietto d’ingresso, e quali invece è meglio evitare?» si legge in una nota di Casinos.com che si è messo in missione per scoprirlo.

«Abbiamo analizzato le recensioni su Tripadvisor per individuare i luoghi che ricevono più segnalazioni di parole chiave come ‘fregatura’, ‘troppo caro’ e ‘prezzo esagerato’. In questo modo, abbiamo identificato le attrazioni che non valgono affatto il prezzo del biglietto.

I risultati parlano chiaro: la più grande fregatura in Italia, secondo i visitatori, è sorprendentemente la Costiera Amalfitana. Con un punteggio del 3,76% sulla nostra “scala delle fregature”, ben 50 recensioni hanno menzionato una delle parole chiave che stavamo cercando. Il problema riguarda il famoso viaggio in auto da Sorrento lungo la Costiera, noto per i suoi panorami mozzafiato.

Anche la Galleria Vittorio Emanuele II è stata etichettata come una grande fregatura dai recensori, ottenendo un punteggio del 3,57% sulla nostra scala di valutazione. Ben 67 recensioni hanno utilizzato il termine “prezzo eccessivo”, e oltre 1.000 l’hanno descritta come “costosa”.

Per concludere la nostra classifica delle prime tre ‘fregature’ – si legge ancora – il Ponte Vecchio ha ricevuto un punteggio del 3,34% sulla nostra scala. La cosa interessante è che il Ponte Vecchio è un ponte vero e proprio. Quindi, come può un ponte essere considerato una fregatura? Non si paga nemmeno per attraversarlo.

Indagando più a fondo, abbiamo scoperto che le lamentele non riguardano tanto il ponte in sé, quanto i negozi lungo di esso.

Quindi, dove dovresti andare se non vuoi farti spennare? I Sassi di Matera hanno ottenuto il risultato migliore, con un punteggio di appena lo 0,08% sulla nostra ‘scala delle fregature’, basato su 13 menzioni di una delle nostre parole chiave, su oltre 16.000 recensioni.

I Sassi di Matera sono un’antica area della città di Matera, abitata da circa 9.000 anni, famosa per la sua architettura unica e le abitazioni scavate nella roccia. Un recensore ha commentato: «Anche il Palatino ha ottenuto un ottimo risultato, con un punteggio dello 0,24% sulla nostra scala. Questo antico colle di Roma ospita importanti monumenti storici come l’Arco di Settimio Severo, il Tempio di Saturno, l’Arco di Tito e la Casa delle Vestali.

È possibile acquistare un biglietto combinato per visitare il Palatino insieme al Colosseo».