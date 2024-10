2 minuti per la lettura

La città di Matera nominata Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026, l’annuncio della Fondazione Matera Basilicata 2019

«È con grande soddisfazione che il Comune di Matera e la Fondazione Matera Basilicata 2019 anticipano la notizia della nomina della città di Matera a Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026. La «dichiarazione congiunta dei co-presidenti del 9° Forum Regionale dell’Unione per il Mediterraneo, svoltosi a Barcellona lo scorso lunedì 28 ottobre» ha fornito l’annuncio ufficiale.

Attraverso una nota stampa viene, inoltre, chiarito che «per conoscere i dettagli e i programmi che caratterizzeranno questo nuovo anno da Capitale, dopo la nomina della città a Capitale Europea della Cultura 2019, occorrerà attendere il 28 novembre». Infatti, in questa data in cui, in occasione della Giornata del Mediterraneo, il programma culturale di Matera e i prossimi passi saranno svelati in un evento pubblico».

Inoltre, «insieme a Matera, anche la città marocchina di Tetouan si fregerà del titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026. La scelta di due città, una a nord e una a sud del Mediterraneo, riflette l’intento dell’Unione per il Mediterraneo di promuovere la cooperazione e il dialogo interculturale tra le sponde del bacino, evidenziando la comune eredità culturale e storica della regione. Questa doppia nomina permette di valorizzare le differenze e le somiglianze che arricchiscono il Mediterraneo, costruendo ponti tra popoli e culture diverse».

MATERA CAPITALE MEDITERRANEA DELLA CULTURA E DEL DIALOGO 2026 PUNTA SU “TERRE EMERSE”

La candidatura di Matera, promossa dal Comune con il supporto della Fondazione Matera Basilicata 2019, «rappresenta l’esito della partecipato al bando per le “Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo 2026”, promosso dall’Unione per il Mediterraneo e dalla Fondazione Anna Lindh, due enti impegnati nella promozione del dialogo interculturale nella regione euro-mediterranea».

Andando al dettaglio, per il 2026, Matera «svilupperà il programma culturale “Terre Immerse”, un progetto che, ispirato alle profonde connessioni storiche e culturali del Mediterraneo, celebra il patrimonio di inclusività e dialogo della città. Il programma sarà caratterizzato da eventi culturali che coinvolgeranno scuole, università e partner artistici della regione euro-mediterranea, promuovendo il ruolo della città come centro di dialogo e cooperazione».