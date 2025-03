Comunali Matera, i Cinquestelle lasciano il centrosinistra

3 minuti per la lettura

Ufficializzata al tavolo la decisione votata dal gruppo cittadino dei Cinquestelle, per loro probabile una corsa in solitaria alle prossime comunali

I Cinquestelle hanno ufficializzato ieri, lunedì 10 marzo, la propria decisione di lasciare il tavolo del centrosinistra dopo il voto di sabato sera a maggioranza del gruppo cittadino del Movimento.

La decisione anticipata dal “Quotidiano” confermata da Viviana Verri portavoce provinciale e dal portavoce cittadino Leo Rubino che hanno preso parte agli incontri sin dalle prime riunioni del centrosinistra.

I CINQUESTELLE VERSO LA CORSA SOLITARIA



Adesso la prospettiva più probabile per i Cinquestelle rimane quella di una corsa in solitaria magari con una lista di appoggio come la civica che potrebbe nascere dal laboratorio politico dell’ex sindaco Bennardi.

I CINQUESTELLE SUPERANO I TATTICISMI DEL CENTROSINISTRA



Ma su questo evidentemente si avrà modo di discutere, di certo questo costituisce un primo elemento di chiarezza che supera i tatticismi del centrosinistra in queste settimane.

NESSUN ACCORDO SUI NOMI



Al tavolo del centrosinistra nessuna accelerata sui nomi dei possibili candidati sindaci con Partito Democratico e Basilicata Casa Comune che hanno preso ancora tempo alla ricerca di una qualche sintesi soprattutto interna per quel che riguarda il Pd che al momento non ci sono.



Adesso toccherà ai segretari regionali delle due parti ricercare magari una posizione comune o portare direttamente i nomi dei possibili candidati sul tavolo.

IL PD DEVE TROVARE UNA SINTESI



Soprattutto bisognerà per quanto riguarda il partito Democratico riuscire a trovare una sorta di sintesi unitaria su un unico nome evitando dunque di evidenziare le differenze che ci sono all’interno del partito e che ad oggi non consentono di poter avere una posizione unitaria e di esprimere un nome di un proprio candidato a sindaco.

IN CAMPO IL NOME DI ROBERTO CIFARELLI



Rimane viva l’ipotesi del consigliere regionale Roberto Cifarelli anche se al momento la sintesi su ancora non c’è.

Per Basilicata Casa Comune sembra crescere quella che porta al coordinatore politico Lindo Monaco.

L’IPOTESI ENZO SANTOCHIRICO DI PROGETTO COMUNE



Così come in piedi è anche il nome di Enzo Santochirico di Progetto Comune che può risultare una sorta di “terzo incomodo” rispetto a quelli che sono i principali contendenti in campo.

Nell’ipotesi che non si riesca a stringere su un’unica soluzione i nomi che verranno fatti al tavolo mercoledì 12 marzo saranno poi quelli che si contenderanno la candidatura a sindaco in un appuntamento di elezioni primarie.

CRESCE L’IDEA DELLE PRIMARIE



L’ipotesi primarie insomma sembra tornare a crescere anche se il tempo per ulteriori rinvii o perdite di tempo non c’è tanto che anche ieri alcune componenti hanno confermato la volontà di rispettare il programma e le tempistiche che ci si è dati nella precedente riunione e che dovrebbe portare tra mercoledì e giovedì alla definizione di un candidato o all’appuntamento con le elezioni primarie.

I CINQUESTELLE SANCISCONO LA DISTANZA DAL PD

L’unico vero elemento di chiarezza definito al tavolo di lunedì 10 marzo rimane quindi la decisione del Movimento 5 stelle che ha sancito la propria scelta e confermato la propria distanza dal Partito Democratico in particolare.