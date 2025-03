Comunali Matera, lo strappo dei Cinquestelle

3 minuti per la lettura

I Cinquestelle pronti a lasciare il centrosinistra. È la decisione del gruppo cittadino, la strada sembra ormai segnata

MATERA – Più di un piede fuori dal centrosinistra e stasera si capirà più chiaramente la posizione ufficiale dei Cinquestelle. Destinato probabilmente ad andare da solo o comunque a creare una propria coalizione.

Sabato sera il gruppo cittadino del M5S decide a maggioranza di lasciare il tavolo del centrosinistra, non riconoscere il perimetro della coalizione, mostrare contrarietà per il mancato riconoscimento e apprezzamento del lavoro svolto negli ultimi quattro anni.

LO STRAPPO DEI CINQUESTELLE

Uno strappo che pare definitivo ma che ancora non si materializza concretamente ieri mattina quando un nuovo incontro, pare, insieme al portavoce regionale Lomuti e a quella provinciale Verri porta a non ufficializzare ancora uno strappo che però salvo clamorose decisioni appare inevitabile e solamente rinviato in avanti nel tempo. Probabilmente a questa sera nella riunione del centrosinistra che il M5S potrebbe anche abbandonare.

L’ALTERNATIVA IN CAMPO



Il M5S dovrebbe prendere parte alla riunione e comunicare lì la decisione del gruppo cittadino che evidentemente con il Pd, in particolare, ha grosse difficoltà ad andare avanti. L’alternativa potrebbe essere solo quella di prendere altro tempo ma rimarginare la distanza appare ipotesi titanica e sempre più lontana di ora in ora. Solo equilibri interni complessi e delicati potrebbero richiedere di non ufficializzare ora una decisione che per quello che si sa pare già presa.



Del resto complesso e improbabile appare inoltre qualsiasi riconoscimento del lavoro che è stato svolto in questi anni dal M5S al Comune e che pezzi importanti del centrosinistra come il Partito Democratico hanno più volte criticato nel loro complesso e non solo nell’atto conclusivo delle dimissioni. Insomma la strada conosciuta sembra arrivata ad un punto di svolta. E l’addio del M5S al tavolo del centrosinistra praticamente dietro l’angolo.

IL PASSAGGIO DECISIVO

Questa sera, lunedì 10 marzo, intanto c’è un passaggio decisivo perché dovrebbero essere proposte al tavolo del centrosinistra le diverse candidature in modo poi da poter procedere ad una scrematura e ad una scelta, ma al momento anche su questo non ci sono elementi di chiarezza. Anzi tutto è poco chiaro. Un nome certo del Partito Democratico ancora non ci sarebbe (malgrado continui ad aleggiare l’ipotesi del consigliere regionale Roberto Cifarelli) così come non si conoscerebbe il nome di Basilicata Casa Comune tenuto gelosamente riservato e appare probabile che possa esservi il nome del presidente di Progetto Comune Enzo Santochirico.

MALESSERI DEL PD E DECISIONI DEI CINQUESTELLE



I malesseri nel Pd e le decisioni in arrivo dal M5S rendono però il confronto stasera ancora più complesso e l’ipotesi di una sintesi nel giro di pochi giorni quantomeno improbabile.

Alcuni elementi di maggiore chiarezza però dovrebbero comunque emergere dal tavolo a cominciare dal M5S.

E comunque questa per il centrosinistra si annuncia come una settimana decisiva per capire esattamente il perimetro della coalizione, i nomi sul campo per il candidato sindaco e se l’ipotesi di eventuali primarie per adesso passata in secondo piano possa tornare prepotentemente di attualità.