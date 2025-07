Matera, ora l'anatra zoppa fa meno paura a Nicoletti

3 minuti per la lettura

MATERA – «La scelta di Matera2030 è di sostenere l’azione di governo del sindaco Nicoletti». Le parole pronunciate ieri da Gianfranco De Mola in Consiglio comunale hanno cambiato in pochi secondi gli equilibri interni ad un Consiglio comunale che sembrava andare stancamente verso la sua conclusione dopo la discussione sulla giunta e la mancata elezione del presidente del Consiglio perchè non vi era alcuna candidatura presentata. Una decisione quella di Matera 2030 confermata qualche minuto dopo da Nicola Casino: «il futuro di questa città non può più attendere deve guardare alla concretezza e noi abbiamo ritrovato in Antonio Nicoletti il sindaco che può mettere insieme i valori che da sempre ci contraddistinguono».

Insomma un cambio di passo che non ha mancato di scatenare innanzitutto sorprese e poi evidentemente reazioni. «A Matera la politica si è persa. Destra e sinistra si mischiano, si confondono in accordi trasversali e cartelli elettorali senza visione. I programmi spariscono. Serve una sinistra vera, progressista, coerente. È il momento di costruire un’alternativa chiara, con coraggio, innanzitutto» scrive ad esempio Eustachio Follia. Mentre Cifarelli rispondendo ad un commento su facebook dice: «chi penso debba sentirsi “fregato” per questione morale è il sindaco noi io…”.

La prima parte del Consiglio era andata via soprattutto sulla presentazione della giunta. «Ringrazio gli assessori che con me hanno voluto condividere la responsabilità di governare la città, analizzando i problemi, dialogando con il territorio, gli uffici e trovando le soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti in campagna elettorale. Si tratta di una giunta non ancora completa, per la ferma volontà di voler proseguire il dialogo tra le forze presenti in aula, con le quali già dai giorni scorsi abbiamo avviato un percorso basato su un programma concreto e definito in funzione di interessi della città. Questa giunta eredita un percorso che va avanti da mesi e si basa sul confronto tra forze politiche, ma ho anche gradito vedere, nel corso degli incontri avvenuti con altre forze, la convergenza su alcuni punti, come la partecipazione dei cittadini, l’impiantistica sportiva, la raccolta differenziata, l’abbattimento delle barriere architettoniche o la riqualificazione urbana» aveva spiegato il primo cittadino.

Parole che avevano trovato (prima della comunicazione di Matera 2030) un’apertura prudente da Cifarelli che non chiudeva al confronto ma ammetteva che «la strada scelta dal sindaco complica non poco la strada». Mentre Santochirico sottolineava la necessità di valutare il merito delle questioni avendo comunque la necessità di arrivare al meglio al 2026 e poi ammoniva: ««chiarisco che gli accordi non possono essere buoni e etici in un caso e non buoni e non etici in un altro. Proprio come ragionamento di principio. Il centrodestra? Credo che potesse mostrarsi più generoso in alcune decisioni».

LA GIUNTA NICOLETTI

Gli assessori nominati sono: Rocco Michele Buccico, eletto nella lista di Forza Italia, che ha ottenuto l’incarico di vicesindaco e che gestirà le deleghe ad ambiente, parchi e igiene urbana; Giuliano Paterino (candidato ma non eletto nella lista di Fratelli d’Italia) con delega a attività produttive, Zes, industria e commercio, agricoltura, Pnrr, sport, strutture sportive e scolastiche, analisi statistiche, servizi demografici; Angela Braia (candidata ma non eletta nella lista di Fratelli d’Italia) con delega a politiche sociali, per l’accessibilità e l’inclusione, politiche per la salute, welfare e benessere, pari opportunità, politiche per le scuole; Maria Lucia Gaudiano, candidata ma non eletta nella lista Acito-Udc, con delega a lavori pubblici, Sassi, politiche energetiche, patrimonio; Simona Orsi (candidata non eletta nella lista Nicoletti Sindaco Matera capitale) con delega a turismo, cultura, cinema, eventi, politiche giovanili, Matera 2026; Daniele Eustachio Fragasso (eletto nella lista Io Sud) con delega a mobilità sostenibile, trasporti, polizia locale e Giuseppe Sicolo con delega a politiche abitative, relazioni con gli ordini professionali, protezione civile e Coc contenzioso. Nicoletti terrà per sé le deleghe a innovazione, università e ricerca, internazionalizzazione, pianificazione strategica, qualità e rigenerazione urbana, gestione e valorizzazione sito Unesco, gestione luoghi della cultura, personale, urbanistica, bilancio, Politiche per la partecipazione civica, borghi e periferie, Urp.