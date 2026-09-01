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Matera, Martoccia ancora duro con Nicoletti: «Il sindaco dica da che parte sta». Il messaggio politico partendo da documenti approvati: «L’Amministrazione rischia di passare alla storia come una sorta di Robin Hood al contrario».

MATERA- Non si ferma la crociata del consigliere Martoccia nei confronti dell’Amministrazione comunale. Parole forti dure che partono dalle due mozioni non approvate su bonus affitti e bonus Tari ma che poi arrivano a “sfidare” direttamente il primo cittadino e l’Amministrazione. Parole che non sanciscono l’uscita dalla maggioranza di Martoccia ma che certo lo lasciano in una posizione iper critica ben diversa da quella che esprimeva chiaramente il sostegno al sindaco del capogruppo di Matera 2030 Casino. Un sostegno che sino a prese di posizione contrarie deve intendersi condiviso anche da Martoccia.

Anche se proprio Martoccia in commissione cultura prima e via social poi aveva sottolineato solo pochi giorni fa il “fallimento” dell’assessora alla cultura Orsi e la necessità di “prendere provvedimenti da chi di competenza”. Insomma accenti diversi che però in politica non paiono indifferenti e che confermano la necessità quantomeno di un chiarimento interno alla maggioranza anche se ieri almeno fino ad una certa ora della sera una riunione di maggioranza non sembrava essere ancora stata convocata.

LE ATTACCHI DI MARTOCCIA E L’ACCUSA DI ROBIN HOOD AL CONTRARIO

«Questa Amministrazione rischia di passare alla storia come una sorta di Robin Hood al contrario: non toglie ai ricchi per dare ai poveri, ma sembra togliere ai poveri per dare ai ricchi» ha scritto Martoccia. «È una provocazione politica, certo, ma serve a fotografare una sensazione sempre più diffusa: quando si parla di chi ha bisogno, le risposte arrivano lentamente o non arrivano affatto; quando invece si tratta di altri interessi, sembra che la macchina amministrativa sappia essere molto più veloce. Il sindaco Nicoletti deve dire ai cittadini da che parte sta la sua Amministrazione. Dalla parte delle famiglie che non arrivano alla fine del mese? Dalla parte di chi rischia di perdere la propria casa? Dalla parte dei pensionati e dei lavoratori che fanno fatica a pagare le tasse e l’affitto? Oppure vogliamo continuare con una politica fatta di annunci e buone intenzioni?» sono state le parole di Martoccia.

LE DIFFICOLTÀ DELLA CITTÀ E L’ATTESA PER LE MOSSE DI NICOLETTI SINDACO DI MATERA

«Matera non può essere una città a due velocità: una città splendida da mostrare al mondo e, contemporaneamente, una città nella quale alcune famiglie sono costrette a vivere nell’angoscia di non poter pagare l’affitto o una tassa». «Dietro i numeri ci sono persone. Dietro uno sfratto c’è una famiglia. Dietro una morosità c’è spesso una storia di difficoltà economica. Dietro una TARI non pagata può esserci un genitore che ha dovuto scegliere se pagare la tassa o mettere il cibo sulla tavola».

«Questa è la realtà che l’Amministrazione deve avere il coraggio di guardare negli occhi». La tensione nella maggioranza resta alta. Nicoletti dovrà provare a trovare una modalità per compattare la situazione e dare risposte alle richieste prima che si moltiplichino. Le prossime ore chiariranno le mosse del sindaco. Certo se un vertice di maggioranza è probabile, un rimpasto nel breve periodo lo è molto meno. Servirà un confronto più ampio, una strategia condivisa ed eventualmente qualche apertura per rafforzare i numeri e l’azione politica.