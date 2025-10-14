Matera, Nicoletti completa la Giunta con due assessori

2 minuti per la lettura

Il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, completa la Giunta con due nuovi assessori, ancora incertezza sulle deleghe. Entro giovedì si avrà il quadro completo

Due nuovi assessori per completare la giunta Nicoletti. Sembrava dovessero arrivare già ieri ma la firma del decreto data per imminente non c’è mai stata. Così come al momento non si hanno conferme di nuovi passaggi a sostegno del primo cittadino da altri consiglieri di opposizione. Una situazione che dovrebbe rimanere immutata nei numeri, salvo sorprese e che dunque porterebbe all’intero dell’attuale perimetro di maggioranza a coprire i nomi dei due assessori mancanti. L’intenzione infatti confermata nelle ultime ore sarebbe di chiudere entro giovedì tutti gli incastri dalla giunta alle presidenze di commissione che dovrebbero maturare oggi fino alla presidenza del Consiglio per la quale la fumata bianca è prevista per giovedì.

In questo scenario i due posti vacanti toccherebbero a Matera 2030 e Forza Italia che dovrebbe esprimere il nome di una donna.

In questo incastro i prescelti sarebbero Giuseppe Casino, non direttamente Nicola che rimarrebbe consigliere comunale, per Matera 2030 e Stefania Draicchio per Forza Italia. Più complessa rimane la definizione delle deleghe anche se pare che Casino dovrebbe prendere Patrimonio e Contenzioso insieme probabilmente ad altre deleghe ancora rimaste in capo al sindaco mentre la Draicchio dovrebbe avere certamente la delega del personale.

ASSESSORI E DELEGHE A MATERA, NELLE PROSSIME ORE LA FUMATA BIANCA PER LA GIUNTA NICOLETTI

Non è chiaro se il sindaco che certamente vorrebbe mantenere la delega all’innovazione sceglierà di mantenere anche quella al bilancio oppure se la cederà (a quel punto alla consigliera Draicchio abbinandola al personale).

Decisioni che saranno tutte quante più chiare nel giro solamente di poche ore e che dovranno anche passare per un via libera della maggioranza cittadina anche se la fumata bianca pare sostanzialmente imminente sulla vicenda.

La chiusura della partita della giunta porterà poi ad affrontare anche quella sulle commissioni consiliari. Sette toccano all’attuale maggioranza e due alle opposizioni. In quest’ultimo caso sarebbe stata trovata la sintesi e l’intesa su Bennardi come presidente della commissione Urbanistica e Suriano per la commissione Bilancio. Sulla maggioranza si ripartirà dalle candidature già presentata in passato che riguardavano Sasso, Lisurici, Bigherati, Manuello, Martoccia, Angelino, Acito quando però non c’erano ancora i numeri. Con la possibilità però che ci sia stato qualche cambiamento o anche che al consigliere Montemurro appena entrato in maggioranza possa toccare una di queste presidenze. Dubbi che saranno sciolti nelle prossime ore. Prima di arrivare giovedì alla quarta votazione anche all’elezione del presidente del Consiglio designato Toto con Braia e uno tra Cotugno e Rubino come vicepresidenti.