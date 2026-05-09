Matera, maggioranza in Comune, Bigherati passa con Vannacci

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Matera, il consigliere di maggioranza Marco Bigherati lascia la Lega per Futuro Nazionale del generale Vannacci: «Decisione maturata per profonde convinzioni». Il sindaco Nicoletti dribbla il caso: «Eletto in una civica, lavora con serietà e competenza»

Arriva a sorpresa la decisione di Marco Bigherati consigliere comunale eletto nella lista “Nicoletti sindaco” di passare dalla Lega a Futuro Nazionale abbracciando dunque il progetto politico del generale Vannacci.

MATERA, SCOSSONI IN MAGGIORANZA, MARCO BIGHERATI PASSA CON VANNACCI



«Si tratta di una scelta maturata nel tempo, nata da convinzioni profonde e da una visione che seguo ormai da anni. Già dal 2024 risulto tesserato al movimento culturale e politico “il Mondo al Contrario”, percorso che ho continuato a seguire anche nel 2025 e nel 2026 con attenzione, convinzione e partecipazione» scrive Bigherati che ricorda anche la propria partecipazione a Grosseto insieme al segretario nazionale del movimento, Giulio Curatella, «in occasione di uno degli appuntamenti dedicati alla crescita e al consolidamento del movimento culturale e politico».

BIGHERATI: «NESSUNA ROTTURA UMANA CON LA LEGA»

Il consigliere comunale sottolinea inoltre come questa scelta «non rappresenti in alcun modo una rottura umana con il percorso vissuto all’interno della Lega», movimento nel quale «ho trascorso tre anni intensi e politicamente bellissimi, fatti di impegno, battaglie, amicizie e crescita personale».

Nel messaggio vengono rivolti ringraziamenti al coordinatore provinciale Vincenzo Zito «per la vicinanza, la fiducia e il supporto umano dimostrato nel tempo” e al coordinatore regionale Pasquale Pepe, definito “un importante riferimento politico e umano».

SCELTA ACCOLTA CON STUPORE NEL CENTRODESTRA MATERANO



Di certo però la scelta di Bigherati è stata accolta con stupore nel centrodestra materano mentre lo stesso sindaco Nicoletti si è limitato a dribblare il caso politico e a parlare comunque di «un consigliere comunale eletto in una lista civica che ha mostrato competenza e serietà nello svolgimento del suo ruolo di consigliere». Nessun accenno preoccupato alla decisione di Bigherati che certamente però rischia di complicare ancora di più il percorso e il lavoro che il primo cittadino sta cercando di tessere alla ricerca di una stabilità politica più definita ed un dialogo aperto con interi pezzi del Consiglio comunale a cominciare da Azione come lui stesso nei giorni passati aveva confermato al “Quotidiano”.

BIGHERATI CON VANNACCI, LE DIFFICOLTÀ A MATERA PER IL SINDACO NICOLETTI

Oggi la presenza di un esponente di Futuro Nazionale in maggioranza potrebbe rendere la tessitura del primo cittadino oggettivamente più difficile e più complessa e l’allargamento della maggioranza meno facile già in una situazione di generale complessità politica e con una serie di prospettive future da tenere in considerazione.

A confermare invece con soddisfazione la presa di posizione di Bigherati è il responsabile regionale di Futuro nazionale Curatella: «Accogliamo con grande soddisfazione e autentica gioia l’ingresso di Marco Bigherati in Futuro Nazionale.

CURATELA, FUTURO NAZIONALE: «GRANDE SODDISFAZIONE PER L’INGRESSO DI BIGHERATI»

Si tratta di un’adesione importante, seria, coerente e politicamente significativa, che rafforza ulteriormente il radicamento del nostro progetto in Basilicata e in particolare nella città di Matera.

Quello di Marco Bigherati non è un avvicinamento improvvisato o opportunistico, ma un percorso limpido, lineare e costruito nel tempo. Marco è stato infatti tra i primi tesserati del movimento culturale “Il Mondo al Contrario”, aderendo sin dal 2024 e rinnovando con convinzione la sua adesione anche nel 2025 e nel 2026, ben prima della nascita di Futuro Nazionale come soggetto politico organizzato.

In questi anni ha partecipato con costanza alle iniziative del movimento, prendendo parte agli eventi territoriali e nazionali, compresi gli appuntamenti di Venosa con il Generale Roberto Vannacci, che già in occasione della sua candidatura alle amministrative dello scorso anno gli dedicò pubblicamente un video di endorsement, riconoscendone serietà, impegno e credibilità» conclude Curatella.