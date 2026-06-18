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Trasporto pubblico a Matera, proroga di 6 mesi: Accolte le richieste del Comune, Ieri la delibera della giunta regionale. La Regione mette in attesa il passaggio di consegne del trasporto pubblico.

MATERA- E’ arrivata ieri, 17 giugno 2026, la delibera di giunta regionale che di fatto consente la proroga del servizio di trasporto pubblico urbano per la città di Matera almeno fino al 31 dicembre prossimo e comunque fino alla sottoscrizione del contratto con il nuovo gestore nel caso non dovesse intercorrere in questo intervallo di tempo. Una decisione che era attesa perchè risponde sostanzialmente al lavoro di confronto che era stato avviato dall’amministrazione comunale con il sindaco Nicoletti e l’assessore Fragasso in Regione a Potenza per cercare di poter rendere questo passaggio previsto dalle ultime sentenze del Consiglio di Stato il più indolore possibile rispetto a quelle che sono le esigenze dei cittadini ma anche per dare risposte agli interrogativi che una simile prospettiva può portare con sè.

Evidentemente a fondamento della proroga vi sono anche motivi concreti sulle tempistiche necessarie all’espletamento dei diversi passaggi necessari per poter procedere con l’avvicendamento senza dover interrompere in alcun modo un servizio essenziale come questo.

GLI ADEMPIMENTI DEL COMUNE DI MATERA E LA TUTELA DEI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO

Adesso starà all’amministrazione comunale procedere con gli atti conseguenziali per poter proseguire senza intoppi di sorta il servizio. I prossimi mesi serviranno evidentemente per affrontare le diverse questioni che rimangono in sospeso a cominciare anche dal passaggio dei lavoratori che dovranno avvicendarsi da un gestore all’altro nel rispetto della clausola sociale che è prevista all’interno del contratto di lavoro stesso. Un passaggio che evidentemente richiederà ancora lavoro e confronto con le organizzazioni sindacali.

Così come non mancheranno altre interlocuzioni sulla vicenda all’interno dello stesso Consiglio comunale cittadino che ha voluto di fatto essere coinvolto il più possibile nelle vicende che riguardano il servizio di trasporto pubblico urbano per poter affrontare da un lato le garanzie di qualità del servizio che i cittadini si attendono in una realtà complessa come Matera e dall’altro le insidie economiche che evidentemente per un’Amministrazione comunale ha un contratto articolato e lungo come quello del trasporto pubblico urbano. Tutti elementi che evidentemente continueranno ad essere oggetto di confronto nel cors dei prossimi mesi.