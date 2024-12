Piace il Presepe vivente, Matera aspetta altri 4mila turisti

1 minuto per la lettura

Il Presepe vivente è l’attrazione principale della città, anche nei prossimi giorni: Matera attende 4mila turisti per il fine settimana

L’attenzione verso le atmosfere del Presepe Vivente, ormai, sta coinvolgendo anche visitatori provenienti dal centro Italia che, in alcuni casi, scelgono di restare in città anche per Capodanno. Un effetto-domino positivo che conferma Luca Prisco. «Nel weekend in arrivo si sfiorano le 4000 presenze. Numeri che si aggiungono a una presenza molto alta di spettatori materani nello scorso fine settimana (Per loro biglietto gratuito, ndr.)».

La formula messa in atto quest’anno, che ha dedicato uno spazio ad hoc per i disabili e i loro accompagnatori, ha registrato un grande entusiasmo nonostante qualche problema, subito risolto con “Gli Angeli del Carro”, braccia forti e disponibili, che Prisco ringrazia. «Sono intervenuti perchè purtroppo per alcune scale non siamo riusciti a risolvere il problema della pendenza. Uno dei visitatori – sottolinea comunque Prisco – ha descritto la sua sorpresa, in un testo che ci ha consegnato: ‘Non credevo potesse essere vero. Invece appena sono entrata, ho capito che era così’.

I numeri, insomma, danno ragione alla formula dal vivo della Natività in sinergia con un luogo che è un “presepe naturale” quale è ormai Matera. Le criticità per l’ingresso in città, dovute a una delibera del Comune, non hanno avuto effetto sugli ingressi ma a scanso di equivoci gli organizzatori hanno scritto sul sito ufficiale: «L’organizzazione del Presepe Vivente di Matera desidera chiarire che non è coinvolta nella determina dirigenziale n. 332/2024, emanata dal Settore Polizia Locale del Comune di Matera. Tale provvedimento è esclusivamente volto a regolare la mobilità urbana durante il periodo natalizio e non riguarda in alcun modo la gestione o l’organizzazione del Presepe Vivente»