Scomparsa Angela Buccico, il cordoglio di Bardi e Latronico

2 minuti per la lettura

Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ha espresso il proprio cordoglio per il ritrovamento dei corpi senza vita di Angela Buccico e Carlo Arnulfo

POTENZA – Il ritrovamento dell’ultraleggero a bordo del quale viaggiavano il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera, con i corpi senza vita dei due passeggeri ha suscitato grande commozione a Matera. L’aereo, dopo giorni di ricerche, è stato individuato nell’area montana di Laghicello in località Contatore, tra i territori di Fuscaldo e San Benedetto Ullano, in provincia di Cosenza. Restano ancora da accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

BARDI: «PROFONDO DOLORE PER UN TRAGICO EPILOGO»

«Apprendiamo con profondo dolore la notizia del tragico epilogo delle ricerche del velivolo ultraleggero scomparso nell’Alto Cosentino. Il ritrovamento dei resti del mezzo e il tragico destino dell’avvocatessa materana Angela Buccico e del collega Carlo Arnulfo lasciano un vuoto incolmabile e gettano nello sconcerto e nella sofferenza l’intera comunità lucana». È quanto dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

«A nome mio e di tutta la Giunta regionale – continua Bardi – esprimo il più sentito cordoglio ai familiari dei due professionisti e, in particolare, al papà di Angela, Emilio Nicola Buccico, al fratello Rocco, alla città di Matera colpita da una perdita così grave e prematura. Un pensiero di sincera gratitudine va alle forze dell’ordine, ai soccorritori, al Soccorso Alpino e a tutti i volontari che si sono spesi con instancabile dedizione nelle complesse operazioni di ricerca».

CORDOGLIO ANCHE DALL’ASSESSORE LATRONICO

«Il ritrovamento, nella zona di Fuscaldo, dei resti del velivolo ultraleggero disperso nell’Alto Cosentino e dei corpi senza vita dell’avvocatessa materana Angela Buccico e dell’avvocato romano Carlo Arnulfo rappresenta una notizia che suscita profonda commozione e colpisce l’intera comunità lucana». Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, alle Politiche per la Persona e al PNRR, Cosimo Latronico.

«Ai familiari delle vittime rivolgo il mio cordoglio e la mia più sincera vicinanza. Un pensiero particolare va al padre di Angela, Emilio Nicola, alla madre Mariangela, alla sorella Annamaria e al fratello Rocco, così come alla città di Matera, profondamente scossa dalla perdita prematura di una sua stimata professionista. In queste ore di dolore, la comunità regionale si stringe con affetto attorno a quanti hanno conosciuto e voluto bene ad Angela e Carlo».