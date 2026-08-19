Ritrovato l’ultraleggero scomparso in Calabria, morti i due passeggeri

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Ritrovato nell’area di Fuscaldo l’ultraleggero scomparso negli scorsi giorni con a bordo Angela Buccio e Carlo Arnulfo, purtroppo entrambi i passeggeri sono morti nell’impatto

FUSCALDO – È stato individuato nell’area montana di Laghicello, tra i territori di Fuscaldo e San Benedetto Ullano, il vallone percorso dal torrente Maddalena, l’ultraleggero scomparso domenica mattina con a bordo gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. I due occupanti del velivolo sono stati trovati senza vita. Le cause dell’incidente e l’esatta dinamica dell’impatto restano da accertare.

Il ritrovamento è avvenuto in una zona impervia nell’area del torrente Maddalena. Secondo quanto si è appreso, un elicottero dell’Aeronautica Militare si è soffermato per diversi minuti sul punto nel quale sarebbe stato localizzato il velivolo.

Si chiude così nel modo più drammatico la ricerca iniziata dopo la scomparsa del Tecnam P2008, partito domenica 16 agosto dal campo di volo di Capo d’Orlando, in Sicilia, e diretto verso l’aviosuperficie di Sibari, nel territorio di Cassano allo Ionio. Nelle ore precedenti al ritrovamento l’attività dei soccorritori si era progressivamente concentrata nell’entroterra dell’Alto Tirreno cosentino. Le ultime celle telefoniche agganciate dai dispositivi degli occupanti avevano indirizzato le operazioni verso la zona compresa tra Fiumefreddo e Fuscaldo.

Per restringere ulteriormente l’area erano stati effettuati anche riscontri mediante IMSI Catcher, con la triangolazione dei segnali telefonici. Alle operazioni hanno partecipato Vigili del fuoco, Aeronautica Militare, Guardia Costiera, Protezione civile, forze dell’ordine e squadre specializzate, sotto il coordinamento della Prefettura di Cosenza.

La conformazione del territorio, caratterizzato da boschi e aree difficilmente accessibili, aveva reso particolarmente complesse le ricerche a terra e dall’alto. Nella giornata di martedì 18 agosto elicotteri e droni avevano continuato a sorvolare la vasta zona montana di Fuscaldo senza trovare tracce del velivolo.

Chi erano Carlo Arnulfo e Angela Buccico

Carlo Arnulfo, nato nel 1962, era avvocato del Foro di Roma. Nel corso della sua attività professionale aveva operato prima nel settore penale e successivamente in quello civile. Tra il 2012 e il 2016 aveva fatto parte del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma.

Angela Buccico, nata nel 1969, era originaria di Bari e legata professionalmente allo storico studio legale della famiglia a Matera. Lo Studio Legale Buccico, fondato nel 1947 dall’avvocato Rocco Buccico, ha la sede principale nella città lucana e una sede a Roma seguita proprio da Angela Buccico.

Era figlia dell’avvocato Emilio Nicola Buccico, già senatore della Repubblica, sindaco di Matera e componente laico del Consiglio superiore della magistratura, e sorella dell’attuale vicesindaco di Matera Rocco Buccico.