Ecco la Giunta regionale Bardi: tre assessori a FdI, fuori Italia Viva

LA GIUNTA regionale sarà pronta per il Consiglio di domani: il presidente Bardi potrebbe ufficializzarla proprio all’interno dell’assemblea o qualche ora prima ma oramai gli equilibri sembrano essere stati trovati. L’intesa politica c’è. L’ipotesi che alla fine ha prevalso lascia fuori la lista di Orgoglio Lucano e dà ancora una maggiore presenza a Fratelli d’Italia. Per Orgoglio Lucano rappresentata comunque in Consiglio da Mario Polese di Italia Viva occorrerà evidentemente trovare adeguati “contrappesi” politici e programmatici ma si tratterà di un ragionamento successivo.

Oggi Bardi scioglie gli ultimi nodi della sua giunta regionale con Maddalena Fazzari di Fratelli d’Italia per la quale è pronta la delega al bilancio, Cosimo Latronico di Fratelli d’Italia (unico rappresentante della provincia di Matera in giunta) che avrà l’assessorato alla sanità e la vicepresidenza della giunta, Pasquale Pepe della Lega con infrastruttue, trasporti e ambiente che dovranno essere accorpati, Marcello Pittella di Azione con la delega all’agricoltura e Francesco Cupparo di Forza Italia con la delega alle attività produttive.

Rimane infine da dover superare un’ultimo ostacolo sulla presidenza del Consiglio regionale che dovrebbe toccare a Carmine Cicala di Fratelli d’Italia che sarebbe investito da una sorta di bis in quel ruolo anche se aveva espresso la volontà di entrare in giunta. Oggi però ragioni di opportunità politica e di equilibri territoriali sembrano portare nuovamente Cicala alla presidenza del Consiglio. Difficile infatti immaginare che Fratelli d’Italia faccia ancor di più la parte del leone con 3 assessori in giunta. Uno dei tre deve essere inevitabilmente spostato sulla presidenza del Consiglio. La Fazzari deve restare in giunta per salvaguardare le quote rosa e Latronico appare designato ad un compito complesso sia per l’assessorato alla sanità sia per la necessaria presenza e visibilità che in qualche modo Bardi deve dare anche alla provincia di Matera altrimenti completamente estromessa dall’esecutivo. La scelta dunque della presidenza sembra ricadere nuovamente su Cicala.

Oggi ci sarebbe un incontro romano tra i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, un rappresentante nazionale del partito e i parlamentari lucani proprio per sciogliere definitivamente quest’ultimo nodo. L’occasione potrebbe anche essere propizia per porre sul tavolo anche la segreteria regionale del Partito che potrebbe passare da Piergiorgio Quarto ad Amedeo Cicala sindaco di Viggiano. Un’ipotesi quest’ultima che verrà probabilmente discussa per trovare una quadratura complessiva a livello politico. Ma che appare ipotesi concreta. Anche perchè con il nuovo Consiglio previsto per domani non ci sarebbero altre possibilità di rinvio.