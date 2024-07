Regione Basilicata, completata la squadra Bardi

2 minuti per la lettura

Regione Basilicata, si delinea la squadra Bardi: nominati gli assessori. Tornano Latronico e Cupparo. Nuovo ingresso per Mongiello

Il presidente della giunta regionale Vito Bardi ha nominato la giunta che sarà presentata ufficialmente oggi alle 10 nella sala Verrastro. La vice presidenza è stata assegnata a Pasquale Pepe (Lega), delegato a infrastrutture, reti idriche, trasporti e protezione civile.

Due assessori per Fratelli d’Italia: Cosimo Latronico (salute, politiche per la persona e Pnrr) e Carmine Cicala (politiche agricole e forestali). La giunta si completa con gli assessorati a Francesco Cupparo, di Forza Italia, con delega ad attività produttive, lavoro e formazione, stazione unica appaltante della Regione Basilicata, e a Laura Mongiello (Orgoglio lucano) con delega ad ambiente e transizione energetica.

Ad eccezione di Mongiello, gli assessori nominati sono anche consiglieri regionali.

In base alla legge elettorale lucana conservano la carica consiliare che resta sospesa durante l’incarico assessorile e al loro posto subentrano i primi non eletti delle liste nelle rispettive circoscrizioni di Potenza e di Matera (Alessandro Galella e Rocco Luigi Leone per FdI; Ferdinando Picerno per FI; Francesco Fanelli per Lega).

«La nomina di Laura Mongiello ad assessore regionale all’Ambiente e Transizione ecologica è una notizia che riempie di orgoglio l’intera squadra di Italia Viva, che ancora una volta con grande spirito di collaborazione e cooperazione, riesce a mettere al servizio della Giunta regionale e dei lucani, una donna di grande esperienza e acume politico e organizzativo».

È il commento del presidente provinciale di Italia Viva Potenza, Antonio Rubino.

«Un grande plauso va a tutto il nostro partito. Portiamo a casa un risultato eccezionale – spiega e conclude Rubino – che ci spinge a lavorare con ancora più attenzione e convinzione per il bene dei lucani.

Laura Mongiello è una donna di grande esperienza che in un assessorato importante e delicato come quello all’ambiente e transizione ecologica, saprà mostrare tutto il proprio valore».

La Direzione Generale della Asp Basilicata, si congratula con il nuovo Assessore alla Sanità Cosimo Latronico per la nomina ad assessore.

«L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, quale parte del Sistema Sanitario Regionale, è pronta a collaborare con il neo Assessore per quanto di competenza e per garantire agli utenti un giusto ed efficace accesso alle cure in un contesto complessivo di sanità nazionale e regionale – si legge in una nota.