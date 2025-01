Nuove nomine di Bardi, fa il pienone Pittella

4 minuti per la lettura

Le ultime nomine della Giunta Bardi nel segno dell’ex governatore Pittella sempre più uomo forte del partito di Calenda in Basilicata

POTENZA – Margherita Sarli e Antonio Di Sanza, compagna e l’ex capo staff di Marcello Pittella (Azione), a capo di Apt e Consorzio industriale di Matera. L’ex segretario provinciale di FdI Potenza, Giuseppe Giuzio, alla direzione dell’Ardsu. E due tecnici per “traghettare” fuori dal guado Arlab e Alsia: Maria Rosaria Sabia, sostenuta con decisione da Azione e Forza Italia, e Vittorio Restaino, fedelissimo dell’assessore meloniano all’Agricoltura, Carmine Cicala.

Si è chiusa così, ieri pomeriggio, la partita delle ultime nomine di competenza della giunta regionale guidata dal governatore Vito Bardi. A nove mesi dalla sua rielezione per un secondo mandato.

NOMINE BARDI, PITTELLA FA IL PIENONE

Ad avere la meglio nelle trattative nel centrodestra lucano, allargato ai renziani di Italia viva e ai calendiani di Azione, sono stati proprio questi ultimi, determinanti per la vittoria elettorale.

In realtà sarebbe più appropriato parlare dell’ex governatore e attuale presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella, sempre più padrone del partito di Calenda in Basilicata.

D’altro canto era pacifico, in base a gli accordi interni alla maggioranza, che spettasse ad Azione la scelta del direttore generale dell’Azienda di promozione turistica (Apt).

Ma ad aspirare all’incarico c’erano diversi calendiani. Incluso il segretario regionale Donato Pessolano. Inoltre in più occasioni Bardi avrebbe esternato qualche dubbio sull’opportunità della nomina di Sarli, ex giornalista di Trm che da qualche anno si occupa di comunicazione per Pittella. Dubbi che alla fine deve aver ritenuto superabili. Così è arrivata pure la nomina ad amministratore del Consorzio industriale di Matera di un fedelissimo del suo predecessore come Di Sanza, già dirigente della struttura tecnica dell’ufficio di presidenza dell’allora governatore, e due volte consigliere regionale. La prima con Forza Italia e la seconda col Pd.

NOMINE BARDI, PITTELLA LA SPUNTA MA È CRITICO SULLA SANITÀ

A distanza di qualche minuto dalla diffusione del comunicato sulle nomine, ad ogni modo, lo stesso Pittella non ha mancato di rimarcare pubblicamente la sua delusione per la gestione della sanità. Lì dove Bardi ha rivendicato le prerogative presidenziali sulle nomine dei direttori generali. Come pure sul vertice Acquedotto lucano.

Dall’opposizione, invece, si sono levate le voci di protesta di Pd e M5s. Ma neanche una parola su eventuali questioni di opportunità.

I PROFILI

«Margherita Sarli, 40 anni, di Pignola, giornalista professionista, laureata in Lettere moderne e specializzata in Linguistica, filologia e letteratura». Così la nota biografica della neo-direttrice dell’Apt diffusa ieri dalla giunta regionale. «E’ autrice, social media manager e in oltre dieci anni di esperienza ha consolidato una forte competenza nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali, nel coordinamento di progetti e nella promozione territoriale».



Ha 63 anni ed è di Avigliano, invece, la neo diretrice dell’Agenzia regionale per il lavoro (Arlab), Maria Rosaria Sabia, «già dirigente regionale all’Ufficio Politiche per il lavoro della Regione Basilicata, laureata in Giurisprudenza».

«Alle spalle – si legge nelle note biografiche – ha una nutrita esperienza nel settore. Ha curato l’elaborazione e la divulgazione di studi e pubblicazioni sull’andamento del mercato del lavoro locale e ha predisposto note informative e approfondimenti tematici».

Ha 53 anni ed è avvocato, poi, Giuseppe Giuzio, appena nominato direttore generale dell’Azienda regionale per il diritto allo studio (Ardsu).



«Dal 2014 al 2019 è stato consigliere comunale a Potenza e ha ricoperto l’incarico di assessore comunale al Bilancio dal 2019 al 2022». Così la sua nota biografica. «Nel corso della sua attività professionale ha svolto attività di formazione per conto del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e nell’ambito di corsi per la preparazione universitaria».

Avvocato è anche Di Sanza, 63enne di Policoro. «Consigliere comunale dal 1990 al 1997 nella città di Policoro e poi sindaco dal 1997 al 2000». Si evidenzia nel comunicato diffuso ieri da via Verrastro. «Ha ricoperto la carica di vice Presidente dell’Anci Basilicata dal 1998 al 2000. Eletto consigliere regionale nella VII legislatura nella circoscrizione di Matera, ha ricoperto la carica di vice Presidente del Consiglio regionale dal 2000 al 2003».



Infine c’è l’attuale direttore generale del dipartimento Agricoltura Vittorio Restaino. Già in carica come commissario straordinario dell’Alsia, dovrebbe continuare a sommare i due incarichi, nonostante una possibile confusione dei ruoli di controllato e controllore, per espressa volontà dell’assessore Cicala. Dopo settimane di tensioni all’interno dei meloniani per la volontà di alcuni, in particolare il capogruppo consiliare Michele Napoli, di indicare una personalità diversa all’ufficio stampa del Consiglio regionale. Lì dove Pittella avrebbe garantito la permanenza di un altro fedelissimo di Cicala, Pierluigi Maulella Basilicata.

«Laureato in Scienze politiche – si legge nel comunicato della Regione -, nel corso della sua carriera si è specializzato in attività di promozione e progettazione d’impresa, di formazione e di ricerche a carattere organizzativo».