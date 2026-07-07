Consensi per i Governatori, Vito Bardi cresce al 56%

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Alla luce della crescita dei consensi per il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi la maggioranza attacca le opposizioni: «I cittadini sanno riconoscere la concretezza»

Il Presidente Vito Bardi mette a segno una solida rimonta nel Governance Poll 2026, il censimento annuale sul gradimento degli amministratori locali realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Il governatore lucano risale infatti all’ottavo posto della classifica nazionale, conquistando un rotondo 56% di consensi. Il dato segna una netta progressione positiva di 2,5 punti percentuali rispetto al 53,5% registrato nell’edizione del 2025. Questa spinta riduce a uno scarto minimo, di appena lo 0,6%, la distanza rispetto al responso delle urne delle ultime consultazioni regionali.

La medaglia d’oro si sposta quest’anno dal Nord-Est al Sud grazie ad Antonio Decaro, il neo-presidente della Puglia si conferma un’autentica macchina da consensi con il 66%. Alle sue spalle resiste l’asse settentrionale. Il veneto Alberto Stefani in seconda posizione con il 65%, seguito sul gradino più basso del podio dal friulano Massimiliano Fedriga. A chiudere la classifica in netta difficoltà sono la Liguria di Marco Bucci al 45% e un ex aequo finale al 42% tra il molisano Francesco Roberti e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

CONSENSI AI GOVERNATORI, IL BALZO IN AVANTI DI VITO BARDI

In questo contesto dominato da luci e ombre, il balzo in avanti della Basilicata assume un peso specifico rilevante per gli equilibri della maggioranza. I partiti della coalizione di via Verrastro hanno fatto immediatamente quadrato attorno al generale azzurro, leggendo il sondaggio come una promozione a pieni voti dell’azione amministrativa e come uno scudo contro gli assalti delle minoranze consiliari.

L’analisi più puramente tecnica della dinamica del consenso arriva da Mario Polese, capogruppo regionale di Orgoglio Lucano – Italia Viva, che ha sottolineato il valore di una crescita che sfida le regole tradizionali della politica locale. «I dati mostrano un trend di crescita che va analizzato con realismo e senza trionfalismi, ma che evidenzia un dato oggettivo: la capacità di mantenere e incrementare il consenso pur essendo nel corso del secondo mandato», Polese ha poi ricordato che «storicamente, la seconda esperienza di governo locale coincide con una fase di fisiologica usura politica e di erosione dei consensi. Il fatto che in Basilicata si registri un segno positivo dimostra una tenuta non scontata del rapporto di fiducia con la comunità».

DAL FAVORE A BARDI AI NODI POLITICI DEL TERRITORIO: L’ANALISI DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Sulla stessa linea d’onda il consigliere forzista Fernando Picerno, il quale ha ribadito che il posizionamento premia la stabilità e la visione della giunta regionale: «I lucani hanno saputo valutare i fatti, premiando la concretezza, la stabilità e la visione di un Presidente che ha saputo guidare la regione con mano ferma, centralità e capacità di ascolto dei territori».

Il consigliere ha poi colto l’occasione per spostare l’attenzione sui nodi politici interni al territorio, lanciando una stoccata diretta alla gestione del capoluogo: «Se a livello regionale il modello Bardi si dimostra vincente e attrattivo, non possiamo non notare, di contro, la preoccupante parabola discendente che sta attraversando il Comune di Potenza». Da Matera, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale,

Pasquale Niglio, ha espresso profonda soddisfazione per l’esito della rilevazione demoscopica: «L’ottavo posto conquistato dal Presidente Vito Bardi rappresenta il giusto riconoscimento all’impegno, alla serietà e all’efficacia del lavoro che sta portando avanti per la nostra comunità». Sul dato, si sono espressi anche i rappresentanti della Lega Basilicata «Un risultato che testimonia il lavoro svolto con responsabilità, concretezza e costante attenzione agli interessi della Basilicata e dei lucani – spiegano –. Questo risultato non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione».