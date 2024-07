1 minuto per la lettura

La vincita al Lotto che ha regalato al fortunato scommettitore di Rionero in Vulture, in Basilicata, una pioggia di denaro è stata giocata sulla ruota di Bari.

POTENZA- Festa grande in Basilicata in occasione del concorso del Lotto di sabato 13 luglio. Un fortunato giocatore di Rionero in Vulture, in provincia di Potenza, si porta a casa la vincita più alta di giornata, pari a 253.500 euro. Come scrive Agipronews, la vincita al Lotto che ha regalato al fortunato scommettitore di Rionero in Vulture in Basilicata una pioggia di denaro è stata giocata sulla ruota di Bari. La combinazione vincente è stata 6-10-18-30 sulla ruota di Bari, valsa quattro terni ed una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 11,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 707 milioni da inizio anno.