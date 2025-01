Potenza: il Belvedere Postiglione diventa un caso nazionale

4 minuti per la lettura

Ancora tanti dubbi sull’intitolazione del Belvedere di Montereale all’imprenditore Postiglione; la vicenda diventa un caso nazionale

E’ DIVENTATA ufficialmente un caso nazionale l’intitolazione del belvedere di Montereale all’imprenditore radiofonico Bonaventura Postiglione.

Ad accendere i riflettori romani su quanto sta avvenendo nel capoluogo lucano è stato il leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, dopo un’impietosa fotografia della situazione pubblicata sull’edizione di ieri di Repubblica.

«E’ assolutamente condivisibile la protesta dell’Anpi, della Cgil, dei partiti progressisti di Potenza per la decisione del sindaco di intitolare un luogo pubblico dove si celebra ogni anno la Liberazione dal Nazifascismo ad un personaggio che in passato si è candidato con Forza Nuova». Queste le parole affidate dal deputato pisano a “X”, aggiungendo che adesso, «come hanno richiesto partiti, associazioni, cittadini» è auspicabile che «il prefetto intervenga per evitare una simile scelta incomprensibile, inutile ed offensiva».

A corredo delle sue dichiarazioni Fratoianni ha condiviso anche l’immagine della rubrica quotidiana dell’inviato di Repubblica, Paolo Berizzi, “Pietre”. Rubrica che ieri è stata dedicata proprio al “Belvedere” potentino.

«E’ rivolta in consiglio comunale a Potenza per la scelta del sindaco di intitolare il Belvedere di Montereale — luogo simbolico dove ogni anno si celebra il 25 aprile — a Bonaventura Postiglione, discusso patron di radio e media locali candidato alle elezioni regionali nel 2000 con Forza Nuova». Così l’inviato del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari.

Berizzi ha aggiunto che «mentre il ras neofascista Roberto Fiore rivendica l’appartenenza del “camerata” Postiglione e l’esperienza fatta insieme, Avs, Pd, M5s, Cgil, Anpi e Arci insorgono e chiedono l’intervento del prefetto per revocare l’intitolazione».

Infine un passaggio su chi ha deciso l’intitolazione in questione, per restituire ai lettori uno degli aspetti più originali della questione.

«Il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, eletto con una coalizione civica sostenuta da tutte le forze del centrosinistra, tira dritto e difende la sua scelta – sottolinea il giornalista – spiegando che i vertici del Pd e i suoi alleati erano d’accordo con l’intitolazione».

Nei giorni scorsi sono saliti a 27 i partiti e le associazioni contrari all’intitolazione del Belvedere di Montereale a Bonaventura Postiglione. Vuoi per la candidatura a governatore dell’imprenditore radiofonico con Forza nuova, nel 2000, rievocata nei giorni scorsi anche dal segretario nazionale forzanovista, Roberto Fiore. Vuoi per il titolo di merito alla base dell’iniziativa, la supposta primogenitura nazionale di una “radio libera”, che sarebbe smentito da una serie di fatti storici incontestati.

A esprimersi per primi per la revoca della delibera approvata a fine dicembre dalla giunta comunale guidata da Vincenzo Telesca, presentatosi agli elettori come «civico di centrosinistra», sono stati Rifondazione comunista Basilicata e l’Associazione nazionale Partigiani (Anpi) di Potenza. A seguire, in ordine sparso: Cgil Potenza; Movimento 5 Stelle Basilicata; Giovani Europeisti Verdi; Avs; Pd Basilicata; ArciGay Basilicata; Cta-Acli Basilicata; Comitato contro ogni autonomia differenziata; Coop. Iskra; Rete degli Studenti Medi Basilicata; Unione degli Studenti; Federconsumatori; Legambiente, Wwf Potenza Aree Interne; Rifondazione Comunista di Basilicata; Libera Università delle Donne; Epha Basilicata; Arci; Usb; Potere al Popolo; Opposizione studentesca d’alternativa; Resistenza popolare; Coordinamento per la Democrazia Costituzionale; Libera Basilicata;Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato; e Comitato per la pace.

Dura la replica del primo cittadino Telesca al coro di critiche contro l’intitolazione decisa a fine dicembre dalla sua giunta in memoria del fondatore di Radio Potenza Centrale e del suo gruppo editoriale locale di riferimento.

Il sindaco ha minimizzato le proteste parlando di «pochi che chiedono di soprassedere». Quindi ha ricordato le intitolazioni già avvenute in diversi piccoli centri e la mozione al riguardo che lui stesso presentò nel 2021, raccogliendo il sostegno del resto del centrosinistra potentino (quando i trascorsi politici di Postiglione non erano ancora riemersi, ndr). «Trovo strumentale per questo motivo quanti oggi fanno finta di non ricordare tutto questo». Aveva aggiunto il sindaco. «Anche perché da quando il centro sinistra potentino presentò la mozione per la intitolazione a oggi, la nostra azione in memoria di Postiglione è sempre stata, pure pubblicamente, sostenuta dai vertici anche nazionali del Pd e suoi alleati».

Da ultimo il primo cittadino aveva provato a liquidare come una «trappola di personaggi in cerca di 5 minuti di visibilità» le parole del segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, intervenuto a difesa dell’intitolazione, rivendicando il percorso politico compiuto al fianco di Postiglione.

«Strumentalmente si è voluto inserire nella polemica, forse proprio con la speranza che con il suo intervento noi retrocedessimo, dandogli l’alibi per diventare “martire dei comunisti mangiatori di bambini”». Questo il teorema di Telesca.

«A questo gioco, questa amministrazione non ci sta». Aveva concluso il sindaco. «A noi non interessa l’orientamento politico o religioso (che pure qualcuno ha tentato di strumentalizzare) di Postiglione perché non è per quello che lo ricordiamo».