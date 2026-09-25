Caso Ranucci, Natalia Potenza: «Chi voleva arrivare a lui partiva da Valter»

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Caso Ranucci, l’ex compagna di Lavitola, Natalia Potenza, ai pm di Roma: nel bistrot Cefalù incontri tra il faccendiere lucano e Ranucci. Indagini su servizi mai trasmessi di Report

«Chi voleva arrivare a Ranucci veniva da Valter». Natalia Potenza, ex compagna del faccendiere lucano originario di Noepoli, in carcere dal 10 agosto con l’accusa di essere il mandante dell’attentato contro l’ormai ex conduttore di Report, ha raccontato fatti e misfatti ai magistrati della Procura di Roma. Sigfrido Ranucci usava il bistrot Cefalù di Valter Lavitola come succursale distaccata della redazione di Report? È l’interrogativo a cui si sta cercando di dare una risposta. Sta di fatto che Natalia Potenza ha sottolineato il fatto che nel locale avvenivano diversi incontri.

ATTENTATO A RANUCCI, LE DICHIARAZIONI DI NATALIA POTENZA, EX COMPAGNA DI LAVITOLA

«Ci fu una cena in cui Valter e Sigfrido discutevano dei piani politici, del lavoro di Report, al quale partecipò anche un giornalista di Report che compare al fianco di Ranucci il giorno dopo l’attentato nella famosa foto» ha raccontato l’ex compagna del faccendiere lucano. Episodio che certifica l’ennesimo legame tra Lavitola e un Ranucci che coinvolgeva la squadra, spesso nell’inconsapevolezza degli stessi. Il pubblico ministero Edoardo De Santis starebbe valutando di ascoltare Giuseppe, figlio maggiore di Lavitola.

GIUSEPPE LAVITOLA RESPINGE LE ACCUSE

Un contributo ritenuto utile dagli investigatori sarebbe arrivato dagli imprenditori Antonio e Daniele Pulcini, che avrebbero fornito indicazioni sulla proprietà delle mura del ristorante e sulle dinamiche della trattativa che ruotava attorno all’immobile. «Non sono il prestanome di nessuno». Qualche giorno fa, nel corso della trasmissione Rai “Filorosso”, Giuseppe Lavitola, ha respinto le accuse e ha negato di aver mai fatto da schermo al padre Valter Lavitola, come aveva sostenuto Benjamin Chimutengo, socio africano del padre. Ma sul caso è intervenuta anche Adriana Linhares De Lucena, attuale compagna di Lavitola, che ha offerto una lettura diversa della vicenda: «Secondo me sta coprendo qualcuno».

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«VALTER NON C’ENTRA, HO LE PROVE»

Nell’intervista realizzata da Moreno Pisto, la donna ha sostenuto di conoscere molti aspetti della vicenda per essere stata a lungo al fianco di Lavitola. “La mia opinione personale? Io so che Valter non c’entra. Poi ho le prove” ha dichiarato. Secondo la sua ricostruzione, Lavitola starebbe assumendosi responsabilità per proteggere qualcun altro, come – sempre secondo quanto affermato dalla donna – avrebbe già fatto in passato nella vicenda che coinvolse Silvio Berlusconi. Linhares De Lucena ha raccontato anche di essere andata a trovare Lavitola in carcere e di averlo invitato a raccontare ciò che sapeva: «Gli ho detto: dì la verità, fregatene di tutti quanti. Salva la tua pelle». Durante quell’incontro, sempre secondo il suo racconto, Lavitola avrebbe preso un libretto per scriverle qualcosa, ma lei lo avrebbe fermato per evitare che il foglio potesse successivamente uscire dal carcere.

CASO RANUCCI, LA COMPAGNA DI LAVITOLA: «PENSO AVEVANO DEGLI ACCORDI»

Infine la donna ha parlato anche di Sigfrido Ranucci. Pur dichiarando di non averlo “mai trovato simpatico”, ha aggiunto: «Io penso che loro avevano degli accordi», sostenendo però di non considerarlo una vittima. L’attenzione degli investigatori non sarebbe concentrata soltanto sulle puntate effettivamente trasmesse di Report, ma anche sui servizi realizzati e mai andati in onda o fatti slittare alla stagione successiva. L’ipotesi sulla quale i pm starebbero cercando riscontri è se, dietro alcune di queste decisioni, possano aver pesato interessi o influenze esterne.

I SERVIZI MAI TRASMESSI DA REPORT

Tra i casi finiti sotto la lente, come anticipato da “Il Giornale”, c’è il servizio su Banca Progetto, realizzato ma mai trasmesso. Un’inchiesta che assume particolare interesse investigativo proprio perché Ranucci aveva tenuto rapporti con i Pulcini anche per la vicenda delle mura del Cefalù Bistrot.