Potenza, spacciava eroina e crack. In carcere un 35enne

Camminava a Potenza tra l’ospedale e università di Macchia romana, fermato 35enne mentre spacciava eroina e crack, ora in carcere

POTENZA – Aveva con sé 20 grammi di eroina, suddivisa in 25 dosi, nonché 7 grammi di crack, già suddiviso anch’esso, in 9 dosi.

E’ questa l’accusa per cui lo scorso fine settimane è finito in carcere un 35enne di origini nigeriane fermato dai carabinieri mentre camminava tra tra l’ospedale San Carlo e il campus universitario di Macchia Romana.

A renderlo noto, ieri, sono stati i militari del comando provinciale dell’Arma di Potenza, evidenziando che «non conosce soluzione di continuità» la loro attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 35enne, stando a quanto si legge nel comunicato diffuso dal comando provinciale, sarebbe stato notato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza per i suo «atteggiamento sospetto».

«Non appena ha incrociato l’autovettura di servizio, ha accelerato il passo tentando di allontanarsi frettolosamente dal posto», probabile piazza di spaccio.

Questo il racconto dei militari che, lo avrebbero raggiunto per un controllo, e una successiva perquisizione. Così sono stata recuperati droga e soldi, 185 euro in banconote di piccolo taglio, che per gli investigatori sarebbero il «probabile provento di spaccio».

Dopo essere stato portato nella caserma di via Pretoria, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e poi condotto nel carcere di via Appia a disposizione dell’autorità giudiziaria .

Al termine dell’udienza di convalida, quindi, il gip del Tribunale di Potenza ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti.