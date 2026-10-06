Potenza, maxi-inchiesta su appalti e cassonetti, 19 indagati

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Potenza, la Procura indaga su estorsioni, corruzione, turbative d’asta, appalti, cassonetti e Trauma center. Pressioni su imprese, Acta e cantieri. Arresti domiciliari per Antonio e Luigi Lopiano e 16 avvisi di garanzia. Cosa emerge dall’inchiesta

POTENZA – Un sistema tentacolare capace di infiltrarsi in ogni ganglio vitale della pubblica amministrazione e del tessuto economico cittadino, stringendo in una morsa istituzioni comunali, aziende municipalizzate, cantieri ospedalieri e persino sedi sindacali. È lo scenario che emerge dalla maxi-inchiesta – le accuse a vario titolo vanno dall’estorsione alla corruzione, dalla turbativa d’asta (qua sarebbe coinvolto l’assessore Giuzio), al falso ideologico – condotta dal Sostituto procuratore Vincenzo Montemutrro e dal Procuratore capo, Camillo Falvo.

MAXI-INCHIESTA DELLA PROCURA DI POTENZA

Maxi-inchiesta che ieri mattina, lunedì 5 ottobre 2026, alle prime luci dell’alba ha visto i carabinieri del Comando provinciale, agli ordini del Colonello Panebianco, notificare tre misure di custodia cautelare e 16 avvisi di garanzia. Arresti domiciliari per Antonio Lopiano (59 anni) e per il figlio Luigi (35). Obbligo di firma per Rocco Quaratino (60 anni), ex consigliere comunale.

TRA GLI INDAGATI L’ASSESSORE FRANCESCO GIUZIO

Tra gli indagati spicca il nome dell’attuale assessore alla Mobilità e viabilità, Francesco Giuzio (La Basilicata possibile). Per lui (indagato per turbativa d’asta) il Gip, (Giudice per le indagini preliminari) ha rigettato la richiesta del Sostituto Montemurro, di misure cautelari. Tra gli indagati anche un dirigente comunale, Vito Di Lascio (in passato ha ricoperto l’incarico di consigliere provinciale) e un funzionario dell’Acta (la municipalizzata del Comune che si occupa della raccolta dei rifiuti e della gestione dei parcheggi).

GLI ALTRI INDAGATI

Tra gli indagati anche Paola Olivieri, residente in un comune in provincia di Pescara e il marito Luciano Varrese. L’inchiesta è nata proprio dalle denunce di Paola Varrese che aveva vinto l’appalto per l’istallazione a Potenza dei cassonetti per la raccolta degli indumenti usati. La Varrese e il marito, stando alle accuse, in un primo momento avrebbero accettato il “metodo Lopiano” fino a quando non avrebbero deciso, nel 2023, di vuotare il sacco. E dalle dichiarazioni della Varrese sarebbe partita la maxi-inchiesta.

IL METODO LOPIANO E I CASSONETTI PER GLI INDUMENTI USATI

Antonio Lopiano, grazie all’aiuto dell’ex consigliere comunale Rocco Quaratino (Noi con l’Italia), di fatto avrebbe via via “scalzato” Paola Olivieri. I cassonetti di quest’ultima, infatti, sarebbero via via scomparsi, lasciando il posto a quelli messi da Antonio Lopiano e dal figlio. In cambio a Quaratino, che avrebbe dato il suo via libera a Lopiano e al posizionamento indebito dei cassonetti, sarebbero stati promessi 50 euro per ogni cassone piazzato a Potenza. In questo contesto l’ex consigliere Quaratino avrebbe agito su Vincenzo Albano, funzionario dell’Acta. La raccolta degli abiti usati sarebbe solo un filone dell’inchiesta. Antonio Lopiano, infatti, non si sarebbe accontentato solo del business degli abiti usati ma avrebbe puntato più in alto e in un settore più redditizio: quello legato all’appalto per la realizzazione del Trauma center dell’ospedale San Carlo di Potenza.

L’APPALTO PER IL TRAUMA CENTER ALL’OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA

E questo sarebbe un secondo filone. Lopiano, infatti, sarebbe accusato di estorsione ai danni di un rappresentante dell’impresa che sta realizzando il Trauma center. Chiesti soldi, assunzioni ma soprattutto lavori da dare in sub appalto (qua le cifre sarebbero a molti zero) a imprese amiche. E proprio un’impresa amica rientrerebbe in quello che sarebbe il terzo filone (non è da escludere che possano esserci ulteriori inchieste) in cui è indagato l’assessore alla Viabilità, Francesco Giuzio. L’assessorato sarebbe stato perquisito dai carabinieri (altre perquisizioni ci sarebbero state nel Casertano e nel Pescarese). Oltre Giuzio, Antonio e Luigi Lopiano, indagati anche Marco Cerverizzo (rappresentante di una ditta di pitturazioni) Orazio Colangelo, dipendente comunale, e Leonardo Lucia, titolare della società Bnc group srl.

INCHIESTA PROCURA DI POTENZA, I LAVORI IN UN APPARTAMENTO DEL COMUNE

Al centro l’assegnazione di lavori di ristrutturazione di un appartamento di proprietà comunale (che sarebbe poi probabilmente stato assegnato a Luigi Lopiano). Lavori che dovevano essere affidati alla ditta di Marco Cerverizzo. In cambio i Lopiano sarebbero stati ricompensati con migliorie apportate all’appartamento. Giuzio si sarebbe accordato – a fare da intemediario sarebbe stato Orazio Colangelo – con Luigi Lopiano che doveva trovare altre due imprese disposte a presentare con quella di Cerverizzo, un’offerta per effettuare i lavori. Le altre due imprese (Luigi Lopiano avrebbe comunicato i nominativi all’assessore Giuzio) averebbero presentato un’offerta non concorrenziale rispetto a quella fatta da Marcuzzi che si sarebbe aggiudicato i lavori. Marcuzzi, tra l’altro, avrebbe garantito voti a Giuzio in cambio di quanto ricevuto. Insomma l’inchiesta della Procura avrebbe portato alla luce almeno tre filoni tra loro interconnessi. Non solo. Stando all’inchiesta sarebbe venuta alla luce una fitta rete di corruzione, estorsioni, appalti truccati e truffe sui fondi regionali.

IL COMITATO D’AFFARI

Al centro di questo vero e proprio “comitato d’affari” – secondo l’impianto accusatorio – si muoveva come un passe-partout istituzionale Antonio Lopiano, figura chiave presente in tutti i capitoli della Procura, affiancato da esponenti della politica locale come l’ex consigliere comunale Rocco Quaratino e l’assessore alla Mobilità Carmine Francesco Giuzio.

Tutto, come detto, ha avuto inizio nel 2023, a seguito delle dichiarazioni dell’imprenditrice Paola Olivieri. Da lì gli inquirenti hanno scoperchiato il primo filone: un accordo corruttivo e abusivo per il posizionamento dei cassonetti della raccolta indumenti a Potenza. Un affare gestito totalmente al di fuori delle concessioni ufficiali della municipalizzata Acta., dove gli imprenditori Olivieri e Luciano Varrese avrebbero pagato la compiacenza dei politici prima che il patto si rompesse, sfociando in pesanti minacce e tentate estorsioni.

LE ATTIVITÀ ESTORSIVE

Il salto di qualità del gruppo si registrerebbe a partire da settembre 2025. Nel cantiere per il Trauma center dell’ospedale “San Carlo”, Lopiano (insieme al figlio, a Marco Cerverizzo e a Federica Anna Stenta tutti indagati) avrebbe messo in atto una violenta attività estorsiva ai danni dei responsabili delle ditte appaltatrici, tra cui Gianluca Manzi e Vito Antonio Zaccagnino. L’obiettivo imporre subappalti compiacenti e pretendere una “tassa” su lavori dal valore di 2 milioni di euro. Le richieste erano accompagnate da metodi da aggressioni verbali, pedinamenti in luoghi isolati e l’uso di armi come manganelli telescopici e fionde professionali, culminati nell’estorsione consumata di 7.000 euro in contanti.

IL CONDIZIONAMENTO POLITICO SULL’ACTA

L’ombra del condizionamento politico si è allungata anche sull’Acta. Sotto la lente della Procura è finito un sistema di “scambio” orchestrato dal funzionario e Rup (Responsabile unico di procedimento) Vincenzo Albano, accusato di aver agevolato l’assunzione di personale in cambio di pacchetti di voti per le elezioni amministrative. Ad Albano contestato il reato di falso ideologico per aver taciuto il palese conflitto di interessi familiari nell’assegnazione di gare alla “Pellicano verde”.

NEL MIRINO ANCHE LA UIL

Poi nel mirino di Antonio Lopiano anche la Uil. Gli uffici del sindacato si erano trasformati in teatro di continue estorsioni. Sotto minaccia Carmine Vaccaro costretto, dietro minacce, a consegnare contanti, monili d’oro e persino a stipulare finanziamenti personali a favore degli indagati.

La ragnatela di Lopiano si sarebbe anche estesa al profitto illecito sui fondi pubblici. Attraverso contratti di affitto fittizi, il gruppo sarebbe riuscito a distrarre i finanziamenti regionali del bando “Fondo Microfinanza FSE+” erogati da Sviluppo Basilicata.

UN CLIMA DI OPPRESSIONE COSTANTE

Tra le persone tirate in ballo anche l’attuale assessore regionale alla Sanità, Cosimo Latronico del tutto estraneo alla vicenda. Antonio Lopiano, infatti, non sapendo di essere intercettato parlava di rivolgersi direttamente a Latronico se la ditta (ditta che ha un appalto con il San Carlo) non avesse fatto fare carriera o aumentato lo stipendio al figlio Luigi.

Un clima di oppressione costante, richieste di denaro quasi giornaliere, aggressioni fisiche nei cantieri e persino nei locali pubblici. È un quadro inquietante quello che emerge dall’inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, che vede al centro delle indagini Antonio Lopiano, il figlio Luigi Lopiano e Rocco Quaratino.

UTILIZZATI METODI BRUTALI

Un vero e proprio sistema di pressione mirato a monopolizzare i subappalti e a estorcere denaro alle imprese collegate. A confermare la brutalità dei metodi utilizzati sono le microspie della Procura. Il 9 dicembre 2025, un captatore inserito nel telefono di Antonio Lopiano registra una conversazione ambientale a bordo di un treno Frecciarossa diretto a Milano, dove l’indagato si sta recando per vedere una partita dell’Inter.

LE INTERCETTAZIONI

Pensando di non essere ascoltato, Lopiano sfoga la sua rabbia contro Manzi, colpevole a suo dire di non avergli garantito i profitti sperati: «Sei una merda, mi hai fatto perdere tutte cose… mi hai fatto perdere un appalto di cinque milioni di euro», dice simulando un confronto con la vittima, per poi aggiungere in dialetto: «Io ti schiatto… io ti schiatto inguollo».

Il gruppo non si fermava davanti ai dinieghi. Quando a settembre 2025 l’imprenditore Vito Antonio Zaccagnino (Zeta System) si oppone alla richiesta di un “pensiero” economico per un subappalto, i Lopiano si ripresentano pretendendo un ribasso fuori mercato. Nelle intercettazioni l’avvertimento è chiaro: “Abbusca pure Zaccagnino”.

IL CASO BEA SRL

Copione simile nel gennaio 2026 ai danni della Bea Srl della famiglia Beneventi, impegnata in una gara da circa 3 milioni di euro. In questo caso, Luigi Lopiano si presenta come un fantomatico “broker” del consorzio appaltante, pretendendo un ribasso del 30 per cento e una provvigione del 4 per sé. Un bluff scoperto dagli imprenditori, che hanno negato il pagamento facendo scattare l’ipotesi di tentata estorsione.

La prossima settimana intanto otto persone – tra cui Vincenzo Albano, funzionario dell’Acta – dovranno presentarsi davanti al Gip, Antonello Amodeo che, in base alla Legge Nordio, dovrebbe decidere se applicare o meno altre misure cautelari.

In ogni caso bisogna precisare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per tutti gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.