Potenza, diciassette patenti ritirate nei primi giorni del 2025

A Potenza diverse le azioni dei carabinieri sia in merito a violazioni del codice della strada, guida in stato di ebbrezza e altri reati

POTENZA – Quindici persone sono state denunciate dai carabinieri del comando provinciale di Potenza nei controlli sul territorio effettuati nel nuovo anno, a partire dall’1 gennaio.

Le contestazioni vanno dalle violazioni del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, al possesso illecito di armi e materiale esplodente, fino a reati contro la persona e il patrimonio. Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura di Potenza tre persone per uso personale di sostanze stupefacenti e sono state sequestrate le relative dosi di marijuana e hashish.

SEQUESTRO DI MATERIALE PIROTECNICO IN VAL D’AGRI

Durante questi controlli, proprio a Capodanno è stato sequestrato, in un Comune della Val d’Agri, mezzo quintale di materiale pirotecnico perché detenuto illegalmente. Senza autorizzazioni di pubblica sicurezza. Ai posti stradali di controllo sono stati fermati più di 1200 veicoli e identificati quasi 2000 persone, elevati oltre 100 verbali per l’inosservanza del codice della strada per un importo complessivo che supera i 10mila euro; inoltre, ritirate 17 patenti di guida e sequestrati otto veicoli.

