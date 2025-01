Potenza, «Bugie sul belvedere Postiglione»

3 minuti per la lettura

Potenza, ancora «bugie sul belvedere Postiglione». Il presidente Rea: «Mai certificato che la sua è la prima “radio libera”». La nipote di Impastato denuncia strumentalizzazioni della sua presenza

NON solo la «primogenitura radiofonica» di Radio Potenza Centrale è un falso storico, e le iniziative per ricordare il suo fondatore, Bonaventura Postiglione, che nel 2000 si candidò con i neofascisti di Forza Nuova, non sono mai state sostenute dal Pd nazionale. Ma anche la certificazione di prima “radio libera” registrata alla camera di commercio, da parte dell’associazione di emittenti locali Rea, non sarebbe mai esistita. Mentre sarebbe stata del tutto inconsapevole la presenza di Luisa Impastato, nipote di Peppino, alla commemorazione di Postiglione a Cinisi, in provincia di Palermo.

Continuano ad aumentare le smentite delle motivazioni a fondamento dell’intitolazione del belvedere di Montereale al fondatore di Radio Potenza Centrale, Bonaventura Postiglione. Come pure della sua strenua difesa da parte del sindaco Vincenzo Telesca.

Gli ultimi risvolti della vicenda, sempre più grottesca, sono venuti alla luce, ieri, grazie alle dichiarazioni riportate da Gianfranco Gallo sul sito “Lucania oggi”.

«Non c’è alcun documento da me firmato che affermi questo». Queste le parole attribuite al presidente della Rea, Antonio Diomede, a proposito della presunta «primogenitura radiofonica» riconosciuta a Radio Potenza Centrale.

«Non è sulla base di un’iscrizione alla camera di commercio che si può affermare quale sia stata la prima radio a trasmettere», prosegue il virgolettato di Diomede. «Sono in tante a pretendere il primato. La prima radio di cui si ha certezza è quella di un senatore barese che ha iniziato le sue trasmissioni a Bari nel dopoguerra».

Quanto alle intitolazioni, poi, il presidente della Rea sconfessa l’operato di uno degli oltre 25 consiglieri nazionali dell’associazione, Tonino Luppino, che si è fatto promotore di diverse intitolazioni a Postiglione.

«Una quarantina di comuni hanno aderito a intitolare strade alle radio libere – si legge su Lucania Oggi -, ma mai abbiamo proposto un nome».

Sorprendenti anche le parole di Luisa Impastato, presidente dell’associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato che nei giorni scorsi aveva già chiesto la revoca dell’intitolazione a Postiglione, e diffidato i suoi eredi da accostamenti alla figura dello zio, militante di Democrazia proletaria nonché martire della lotta alla mafia. Diffida ignorata dal sindaco di Potenza che difendendo l’intitolazione ha rievocato la commemorazione di Postiglione a Cinisi alla presenza della stessa Luisa Impastato.

«Sembra una strumentalizzazione in piena regola». Queste le dichiarazioni della presidente di Casa Memoria riportate da Gallo. «Non entro nel merito della primogenitura delle radio, a prescindere, pur se non posso dire con certezza cosa avrebbe pensato Peppino, ma conoscendo bene la sua storia, ne avrebbe preso le distanze disapprovando questo metodo».

«Sono stata invitata alla commemorazione dal presidente del consiglio comunale. Perché sarebbe stata dedicata anche a mio zio Peppino». Così ancora Impastato. «E’ stato letto un documento che lo citava. Non ero a conoscenza di chi fossero e cosa facessero gli altri menzionati. Un incontro durato pochi minuti».

Nei giorni scorsi sono arrivati a 27 i partiti e le associazioni che hanno chiesto un passo indietro sull’intitolazione all’amministrazione guidata dal sindaco Telesca, entrato due volte in consiglio comunale col Pd, poi transitato in Italia viva, ed eletto primo cittadino presentandosi come “civico di centrosinistra”.

Ad alimentare la contrarietà all’iniziativa della giunta c’è stata anche la reazione del segretario nazionale di Forza nuova, Robero Fiore, che ha rivendicato il percorso politico compiuto al fianco di Postiglione, e ha annunciato l’imminente apertura di una sezione di Fn Potenza, e una manifestazione in città sui «veri mali» della Basilicata.