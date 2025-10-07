Diga del Pertusillo, mucca salvata dal fango

1 minuto per la lettura

A Grumento Nova, nel potentino, una mucca era sprofondata fino al collo, nel fango che circonda la diga del Pertusillo, intervenuti i vigili del fuoco speleo alpino fluviali. Il bovino è stato imbracato e poi tirato fuori e visitato da un veterinario

GRUMENTO NOVA – Come abbia fatto quella mucca – poi salvata – a finire nel fango che circonda la diga del Pertusillo, non lo si capirà forse mai. Fatto sta che qualcuno si è accorto che un grosso bovino era bloccato nella melma fino al collo. Praticamente rischiava di affogare in malo modo, come nelle sabbie mobili.

MUCCA NEL FANGO, SALVATA

Quando vi si affonda, il fango esercita una pressione di tanti di quei chilogrammi per centimetro quadro che nessun essere vivente per quanto vigoroso potrebbe mai uscirne con le proprie forze. A soccorrerla sono stati gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza, dando fondo alle proprie competenze e usando le tecniche di soccorso in ambiente fluviale: sono arrivate una squadra speleo alpino fluviale proveniente da Potenza, una da Villa d’Agri e infine una di vigili del fuoco volontari da San Chirico Raparo.

SUL POSTO ANCHE DUE GOMMONI

Sul posto sono giunti con due gommoni. Immergendosi nel limo ma ben assicurati con delle cime, hanno provveduto a imbracare la mucca. Poi, con la cautela necessaria a non farle male, l’hanno estratta dalla palude e portata sulla sponda. Lì il veterinario ha potuto verificarne le condizioni e il proprietario riportarsela nella stalla.