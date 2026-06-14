Potenza, autista di autobus aggredito da viaggiatore senza biglietto

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Violenta aggressione da parte di un viaggiatore a un autista Sita sulla tratta Corleto Perticara-Potenza. L’uomo, salito senza biglietto, ha colpito l’autista poi fuggito. Indagini in corso, interviene la Fast Confsal

Non ha il biglietto e aggredisce violentemente un conducente della Sita a bordo di un autobus impegnato sulla tratta Corleto Perticara-Potenza. L’episodio si è verificato intorno alle 16.40 di venerdì nei pressi della località Santa Maria e ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo ricovero dell’autista in ospedale. A denunciare l’accaduto è la Fast Confsal, che esprime forte preoccupazione per il ripetersi di episodi di violenza e intimidazione nei confronti del personale viaggiante del trasporto pubblico locale. Secondo quanto riferito dal sindacato, il viaggiatore coinvolto nell’aggressione sarebbe salito a bordo senza titolo di viaggio. Il personale avrebbe comunque consentito l’acquisto del biglietto durante il tragitto, nel rispetto delle procedure di servizio. Per ragioni ancora in corso di accertamento, la situazione sarebbe poi degenerata fino all’aggressione fisica ai danni del conducente.

AUTISTA SITA AGGREDITO CON VIOLENZA DA VIAGGIATORE SENZA BIGLIETTO

«Da semplici discussioni verbali si sta arrivando a episodi che mettono a rischio l’incolumità degli operatori», sottolinea la Fast Confsal, evidenziando come a bordo dei mezzi pubblici si registrino sempre più frequentemente comportamenti contrari alle regole, tra cui l’utilizzo di sigarette elettroniche e altre condotte che generano tensioni e problemi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. L’aggressore, secondo quanto riferito, sarebbe sceso dal mezzo subito dopo l’episodio, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per risalire alla sua identità.

L’INTERVENTO DEL SINDACATO E LE INDAGINI

Un contributo importante agli accertamenti potrebbe arrivare dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati sui nuovi autobus acquistati dalla Regione Basilicata. Per il sindacato, si tratta di uno strumento fondamentale per la tutela sia dei lavoratori sia degli utenti, introdotto anche grazie alle richieste avanzate negli anni dalle organizzazioni sindacali e dagli operatori del settore.

APPELLO PER MISURA DI PREVENZIONE

La Fast Confsal ricorda inoltre che le telecamere di bordo sono state fortemente sostenute dall’assessore regionale ai Trasporti, Pasquale Pepe, con l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza sui mezzi pubblici. Adesso il sindacato auspica una rapida identificazione del responsabile e rinnova l’appello alle istituzioni affinché vengano adottate ulteriori misure di prevenzione e protezione per il personale del trasporto pubblico, chiamato quotidianamente a operare in condizioni sempre più difficili.