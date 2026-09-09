Satriano, il bimbo ha fretta e nasce in casa

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A Satriano di Lucania, un parto in casa dopo 40 anni. Non accadeva dal 1987. Il bimbo sta bene, grazie anche all’aiuto dello zio infermiere. La comunità gioisce: «Porta speranza e futuro»

È sempre un evento assistere a una vita che nasce. Ancor di più se avviene in una cittadina da poco più di 2200 abitanti preda, come tante altre del territorio lucano, del dramma dell’inverno demografico. Ma, a rendere davvero speciale la nascita del piccolo Sebastiano Sileo, avvenuta alle 19.56 del 7 settembre a Satriano di Lucania, è il fatto che questa sia avvenuta nella casa dei suoi genitori, grazie all’assistenza primaria di suo zio Davide, infermiere, e naturalmente di suo papà, Matteo, costantemente accanto a mamma Cristina durante la delicatissima fase del travaglio.

SATRIANO, PARTO IN CASA PER IL PICCOLO SEBASTIANO

Sì, perché il piccolo aveva deciso, evidentemente, di voler venire al mondo senza attendere il trasferimento in ospedale, consegnando a Satriano un avvenimento che non si verifica da quasi 40 anni, ovvero dal 1987, quando a nascere in casa fu una bambina. Il tempo che l’ambulanza ha impiegato per arrivare all’abitazione dei neogenitori, impiegato al telefono con lo zio del piccolo, guidato passo passo durante il parto.

LO ZIO INFERMIERE, L’OSTETRICA

Fortunatamente, all’arrivo del personale medico e dell’ostetrica Antonia Iallorenzi, accorsa nonostante il giorno di riposo, la situazione era perfettamente sotto controllo e la nascita di Sebastiano è stata registrata regolarmente. La stessa Iallorenzi ha fatto sapere di aver trovato «un quadro sereno e gestito alla perfezione da Davide». Era stato lo stesso infermiere ad avvisare i medici, i quali hanno a quel punto affrontato «una corsa contro il tempo». Oltre alla competenza dello zio, un ruolo importante giocato anche dai genitori, in primis dalla madre del piccolo che, come sottolineato dall’ostetrica, «è stata semplicemente meravigliosa».

IL PICCOLO E LA MAMMA STANNO BENE

Chiaramente, non appena appurate le buone condizioni del piccolo e di sua mamma, la comunità di Satriano di Lucania ha festeggiato il lieto evento che, di fatto, ha assunto dimensioni storiche per la città. Non solo per il felice esito di una vicenda che avrebbe potuto, per ovvie ragioni, presentare difficoltà di non poco conto dovute al contesto domestico e alla celerità con cui gli eventi si sono verificati, ma anche per la consapevolezza di trovarsi di fronte al primo parto lontano da un’apposita struttura ospedaliera da quattro decenni. Qualcosa che, oggi come oggi, si riteneva essere del tutto superato

IL SINDACO DI SATRIANO, UMBERTO VITA: «UNA EMOZIONE CHE MANCAVA DA QUARANT’ANNI»

«Sebastiano – è stato il commento del sindaco, Umberto Vita – ha scelto di affacciarsi al mondo proprio qui, nella sua casa e nel cuore di Satriano, regalando alla nostra comunità un’emozione che mancava da quasi quarant’anni. La sua nascita è un evento raro e bellissimo, capace di ricordarci che ogni nuova vita porta con sé speranza e futuro. Un ringraziamento particolare va a Davide Sileo e Antonia Iallorenzi, due professionisti satrianesi del settore sanitario che hanno accompagnato questo momento così delicato con competenza e prontezza. A Cristina e Matteo vanno le felicitazioni mie e dell’intera amministrazione comunale e al piccolo Sebastiano il più caloroso benvenuto da parte di tutta Satriano di Lucania».

PER SATRIANO UN PARTO DAL VALORE SIMBOLICO

Una nascita che ha quindi un valore simbolico, tanto per Satriano quanto per la Basilicata tutta. Una regione che, come altre del Mezzogiorno, soffre tanto del drastico calo delle nascite quanto dell’esodo dei giovani che, spesso, cercano fortuna e futuro lontano dai territori lucani. Una combinazione di fattori che contribuisce a rendere la vicenda ulteriormente degna di nota, assieme alla sinergia perfetta tra l’ostetrico di emergenza (lo zio Davide) e il personale medico del 118, che ha coordinato ogni suo gesto, rendendone pressoché perfetto il lavoro. Di sicuro, l’arrivo del piccolo Sebastiano resterà, proprio per come è avvenuto, un meraviglioso ricordo di famiglia.