Segue il navigatore con l’auto e finisce giù per la scalinata

1 minuto per la lettura

BARILE (POTENZA) – Un automobilista sbaglia strada e rischia di rovinare l’auto e di farsi male, e non è la prima volta: a darne notizia, Maicol Sepe che riferisce: «Ennesimo incidente a Barile senza conseguente gravi per gli occupanti di una macchina finita giù per la scalinata in via Nazionale Rapolla. E’ successo ieri sera alle ore 19:00, e in meno di un anno è la terza macchina che finisce giù per le scale. Come mai ad inizio strada non c’è un segnale di divieto di transito auto? Più di qualcuno, non di Barile che segue il navigatore, finisce giù per le scale. Io mi chiedo: ma non le vedete le scale?».

«Ora serve urgente intervento dell’amministrazione comunale a mettere in sicurezza questa strada con un cartello di divieto di transito alle auto o paletti a inizio scalinata. Più si scende, più sono alti gli scalini. Spero che qualcuno dell’amministrazione si faccia vivo» conclude Sepe.

Gianmarco Tirico, aggiunge: «Purtroppo come evidenzia la fotografia non è stato installato nessun cartello, nessuna indicazione, nessun paletto che avvisa la presenza delle scale. Inoltre la scalinata si confonde con la strada principale, porta in inganno i malcapitati che pensano di essere su una strada praticabile, infatti in velocità si ritrovano giù. Con ingenti danni alle proprie autovetture. Sollecitiamo l’assessore alla viabilità ad effettuare un sopralluogo ed invitiamo l’Ufficio tecnico ad intervenire con la messa in sicurezza».