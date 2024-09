Tragedia sulle strade lucane, 2 incidenti: morti un 21enne e un 60enne

2 minuti per la lettura

Ancora incidenti sulle strade lucane, sale il bilancio dei morti: perde la vita un ragazzo lucano di 21 anni e un motociclista pugliese di 60 anni

È stata una domenica di sangue ieri sulle strade lucane. Due le vittime che vanno ad aggravare un bilancio sempre più preoccupante: sale infatti a ventisette il bilancio delle vittime di incidenti stradali in Basilicata nel corso del 2024.

DUE INCIDENTI SULLE STRADE LUCANE, DUE TRAGICHE MORTI

Un 21enne di Ripacandida, Donato Di Biase, ha perso la vita in un incidente avvenuto tra sabato e domenica sulla superstrada oraziana, non lontano dal paese.

L’auto su cui viaggiava si è scontrata, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, con un’altra vettura sulla quale viaggiavano due persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Palazzo San Gervasio e i carabinieri della stazione di Ripacandida. Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale San Carlo di Potenza, il giovane è deceduto poco dopo.

Donato lavorava e viveva con la famiglia d’origine. Sembrerebbe che sull’altra auto ci fosse un altro giovane di Ripacandida, che Di Biase conosceva.

Nella tarda mattinata, invece, un motociclista di 60 anni di Altamura, in provincia di Bari, ha perso la vita dopo essere uscito di strada sulla fondovalle dell’Agri, all’altezza dello svincolo per la Saurina. Anche in questo caso si sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118.

IL RICORDO DEL 21ENNE DONATO

Forte la commozione a Ripacandida, dove il ragazzo era conosciuto (sarebbe, a quanto risulta, il nipote del vicesindaco Michele Di Biase) e dove, in segno di lutto, è stata rinviata di una settimana la tradizionale sfida del torchio. Aveva partecipato alle gare della sfida del torchio a Rionero del Vulture in rappresentanza del suo comune e a quanto risulta al momento dell’incidente era diretto di nuovo a Rionero.

La pagina Facebook de “La sfida del Torchio” ha voluto ricordare Donato scrivendo, tra l’altro, che «La notizia ha scosso profondamente tutti noi, lasciandoci senza parole. In questo momento di grande tristezza, l’Associazione La Sfida del Torchio, le associazioni Il Velocifero e Rionero per il Vulture, la Pro Loco Rionero e l’intera comunità di Rionero si stringono con affetto attorno alla famiglia, agli amici e alla comunità di Ripacandida». Una commozione così condivisa che il sindaco, Michele Chiarito, ha espresso «a nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Ripacandida, il cordoglio per la perdita di un nostro giovane concittadino, Donato, che stanotte ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Alle famiglie va la mia personale vicinanza».