Melfi, rissa al centro di accoglienza: arrestati 9 cittadini stranieri

1 minuto per la lettura

Botte da orbi nella rissa al centro di accoglienza di Melfi. Nove cittadini stranieri arrestati dai carabinieri

Arrestati con l’accusa di rissa aggravata nove cittadini stranieri ospitati in un centro di accoglienza straordinario a Melfi in provincia di Potenza. In carcere sono finiti quattro cittadini egiziani e cinque bengalesi, di età compresa fra i 19 e i 31 anni. Si sono picchiati con bastoni e altri oggetti e hanno riportato ferite giudicate guaribili con prognosi dai 7 ai 10 giorni. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. Hanno prima sedato la rissa e poi hanno identificato i responsabili che poi sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Melfi. Una volta dimessi, in flagranza di reato i nove sono stati arrestati e condotti in carcere. Il gip del Tribunale di Potenza ha convalidato gli arresti e confermato la custodia nelle case circondariali di Melfi, Potenza e Matera.