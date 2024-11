Tragedia sulla strada a Venosa: due morti sulla Statale Bradanica

1 minuto per la lettura

Bilancio tragico nell’incidente sulla Statale Bradanica all’altezza di Venosa, due morti e un ferito nello scontro fra due autoarticolati

Bilancio tragico per l’incidente stradale di oggi, martedì 19 novembre 2024, su un un tratto della strada statale 655 “Bradanica”, in corrispondenza del km 67,200, a Venosa, in provincia di Potenza. Due morti e un ferito per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – si è verificato tra due autoarticolati. Circolazione rallentata e deviazione verso lo svincolo di Venosa Est (km 64,400) in direzione Matera e verso lo svincolo di Venosa Sud (km 68,400) in direzione Foggia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine, anche al fine di consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.