Tragedia sul lavoro, 51enne originario di Viggianello morto nel Bolognese

Si chiamava Giuseppe Schettino il 51enne originario di Viggianello morto a Sasso Marconi. Sarebbe caduto da un traliccio

Ancora una tragedia sul lavoro, un fenomeno tanto drammatico quanto inarrestabile. A perdere la vita è stato Giuseppe Schettino, originario di Pedali di Viggianello, morto a 51 anni nel Bolognese ieri mattina, venerdì 29 novembre 2024, dopo essere caduto mentre faceva il suo dovere come chissà quante volte in precedenza.

La tragedia è avvenuta a Fontana di Sasso Marconi. Per il tecnico, che lavorava per una società che si occupa di cablaggi, è stata fatale la caduta da un traliccio dell’alta tensione in via Rupe. Da una primissima ricostruzione, sarebbe precipitato intorno alle 11.30 da un’altezza di un paio di metri, o poco più, rimanendo gravemente ferito. Assieme ai carabinieri sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza e un’auto medica: inutile la corsa verso l’ospedale, il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo al Maggiore di Bologna.