Morti sul lavoro, in Valtellina perde la vita un lucano

Ancora morti sul lavoro: in Valtellina, perde la vita operaio lucano di Sant’Arcangelo. L’uomo, 65 anni, stava lavorando in un cantiere vicino Sondrio

La Basilicata piange un’altra morte bianca: ieri a Brianzone, in Valtellina, nel cantiere Anas per la realizzazione della nuova tangenziale di Tirano, in provincia di Sondrio, ha perso la vita un operaio lucano di 65 anni, Salvatore Briamonte, originario di Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza. Al momento della tragedia l’uomo si trovava su un macchinario per spargere cemento sul terreno quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è caduto all’interno di un rullo, rimanendo intrappolato. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 13.30, sotto gli occhi dei colleghi impegnati con lui nell’area del cantiere dove sorgono i prefabbricati: la centrale operativa dell’ “Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia” (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con le ambulanze.

Sul posto sono poi intervenuti anche i carabinieri di Tirano, i vigili del Fuoco, l’elisoccorso decollato dalla vicina base di base di Caiolo. Tutti inutili i tentativi di salvare la vita all’operaio lucano, che sarebbe morto sul colpo, tanto che i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il cantiere in cui era impegnato Briamonte, il cui appalto è stato vinto da una impresa piemontese, riguarda una delle opere che sono state progettate nell’ambito dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

I vigili del fuoco, accorsi sul luogo, si sono immediatamente adoperati per liberare il corpo del lavoratore lucano dal rullo in cui era rimasto bloccato.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI SANT’ARCANGELO DOPO LA MORTE SUL LAVORO DEL LUCANO BRIAMONTE IN VALTELLINA

«Voglio esprimere a nome mio e di tutta la comunità di Sant’Arcangelo il più profondo cordoglio per questa tragedia che ci tocca da vicino, rappresentando la nostra vicinanza alla famiglia della vittima. Aspettiamo i risultati del lavoro della magistratura per l’accertamento dei fatti», ha detto il sindaco di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta. Il primo cittadino ha poi condiviso una riflessione sottolineando come «alle porte del 2025 non è da Paese civile che si possa perdere ancora la vita per questi incidenti sul lavoro. È più che mai importante adesso che questo problema venga affrontato in tavoli regionali e nazionali»

Nel frattempo nel cantiere di Brianzone – poi sequestrato – le autorità hanno effettuato nel pomeriggio tutte le verifiche necessarie e gli accertamenti del caso. I carabinieri di Tirano, coordinati dal capitano Riccardo Angeletti, hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto: a questo punto, le testimonianze dei colleghi presenti al momento della tragedia potrebbero essere determinanti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti da parte della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, che ora indaga sull’accaduto. Resta infatti un grosso punto interrogativo sulle cause che hanno causato la caduta dell’uomo. Sul posto sono arrivati anche i tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.

ANAS: “ACCERTAMENTI SULL’INCIDENTE”

Nel pomeriggio poi, diffusa una nota di Anas, che ha reso noto che «sono in corso da parte delle autorità competenti tutte le verifiche e gli accertamenti sull’incidente mortale occorso ad un dipendente di una ditta appaltatrice nell’area dello stabilimento dei prefabbricati a servizio del ministero cantiere per la realizzazione della Variante di Tirano. In attesa della esatta ricostruzione della dinamica da parte della magistratura -prosegue la società- Anas esprime profondo cordoglio ai familiari della vittima».

Secondo quanto si apprende solo pochi giorni fa, il 3 dicembre, il ministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti, Matteo Salvini, aveva fatto visita al medesimo cantiere. Salvini nel suo discorso si è complimentato proprio con i lavoratori impegnati nella realizzazione dell’importante opera viaria, al lavoro sette giorni su sette per portare a termine l’infrastruttura.