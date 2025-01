Muro Lucano, tragedia in cantiere: morto un operaio di 44 anni

1 minuto per la lettura

A Muro Lucano, in un cantiere edile, un operaio di 44 anni è morto in un incidente. Le cause sono ancora da accertare.

MURO LUCANO (POTENZA)- Un nuovo lutto si aggiunge al triste elenco delle vittime sul lavoro. Questa mattina, poco dopo le 11:00 di questa mattina, 15 gennaio 2025, un operaio di 44 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nel cantiere edile di contrada San Chirico.

Al momento, sono ancora da chiarire le dinamiche esatte dell’incidente sul lavoro. A Muro Lucano, sul luogo dell’incidente dove l’operaio è morto sono prontemente intervenuti i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità. Sul posto anche il personale del servizio di medicina del lavoro,