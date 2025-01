Potenza, indagine “Delivery”: droga ordinata su telegram, sei arresti

1 minuto per la lettura

L’indagine “Delivery” svoltesi tra Avigliano e Potenza ha sgominato gruppo che spacciava droga usando Telegram e social.

POTENZA- I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza hanno eseguito sei arresti nell’ambito dell’operazione “Delivery”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. L’indagine ha messo in luce come, il gruppo attivo tra Avigliano e Potenza, era specializzato nello spaccio di hascisc, cocaina e “cocaina rosa”.

Le persone arrestate, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, utilizzavano Telegram per gestire sia i contatti con i fornitori di droga, sia gli ordini dei clienti. I fornitori erano localizzati soprattutto nella provincia di Bari. Mentre i clienti per «farsi riconoscere», dovevano condividere i propri documenti o profili social di Instagram o Facebook.

L’operazione Delivery, dove la droga si ordinava su telegram, ha portato all’arresto di sei persone tra Avigliano e Potenza. Cinque sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Sono stati inoltre disposti tre obblighi di dimora e tre obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria. L’indagine dei carabinieri ha permesso di ricostruire la struttura del gruppo e il suo modus operandi. Durante le attività di indagini è stato evidenziando dagli investigatori l’uso di piattaforme di messaggistica per gestire il traffico di stupefacenti. In particolare l’uso della piattaforma Telegram.