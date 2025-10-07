Potenza, disabile violentato nei bagni pubblici di un parco cittadino

2 minuti per la lettura

Disabile violentato. La Polizia arresta un 62enne. Avrebbe abusato di un 22enne nei bagni pubblici. La violenza sarebbe avvenuta in più circostanze. E in alcuni casi lo avrebbe portato a casa sua

Violenza sessuale su giovane 22enne con problemi cognitivi. I poliziotti della Squadra mobile hanno arrestato un 62enne che avrebbe abusato del ragazzo nei bagni pubblici di un parco di Potenza. Secondo le indagini, nello scorso mese di settembre, l’uomo avrebbe “in più occasioni” abusato del ragazzo, convincendolo anche a seguirlo nella sua abitazione.

VIOLENTATO GIOVANE DISABILE CON PROBLEMI COGNITIVI



L’uomo, R.G., queste le sue iniziali, è accusato di violenza sessuale e stalking. Una storia tremenda che conferma la tesi di come siano maggiormente a rischio di violenze sessuale le persone con disabilità.

L’individuazione del responsabile – fa sapere la Procura della Repubblica di Potenza in una nota – è stata possibile grazie all’attività di indagine portata a termine da personale della Squadra Mobile del capoluogo che ha effettuato mirati servizi volti all’identificazione del destinatario della misura. Questi i fatti. Sabato mattina, 4 ottobre, gli agenti della polizia potentina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Potenza, a seguito della richiesta presentata dalla Procura della Repubblica, con la quale è stata applicata la misura cautelare in carcere di un incensurato di 62 anni.

ARRESTATO UN UOMO DI 62 ANNI

«L’uomo è gravemente indiziato di essere l’autore di vari episodi di violenza sessuale e stalking commessi nel mese di settembre 2025, in danno di un ragazzo potentino di 22 anni, affetto da problemi cognitivi e disturbi mentali» si legge in una nota a firma del Procuratore Distrettuale Maurizio Cardea.

LE ACCUSE

Nello specifico, l’uomo, avrebbe indotto il ragazzo in più occasioni ad avere rapporti sessuali all’interno dei bagni pubblici di un parco nel Comune di Potenza ed in altre occasioni lo ha convinto persino a seguirlo presso la sua abitazione. Gli investigatori sono al lavoro per far completa luce sull’intera vicenda, in particolare occorrerà stabilire se le violenze sessuali ai danni del ventiduenne disabile siano un caso isolato o meno.

NON SI ESCLUDONO ULTERIORI SVILUPPI

«Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini preliminari e l’effettiva responsabilità del destinatario della misura cautelare sarà vagliata nel corso del successivo processo – ha sottolineato la procura – Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore del soggetto sottoposto alle indagini».