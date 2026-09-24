Tragedia a Venosa: si ribalta il trattore: 67enne muore nel suo vigneto

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Si ribalta e muore schiacciato dal trattore che stava guidando mentre lavorava la sua vigna a Venosa: a perdere la vita un 67enne

Stava lavorando in campagna quando il trattore sul quale si trovava si è ribaltato, schiacciandolo. È morto così Vito Bochicchio, 67 anni, pensionato potentino di Venosa e proprietario di alcuni terreni agricoli, vittima di un incidente avvenuto intorno alle ore 21.30 di martedì, in contrada San Giorgio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del mezzo agricolo quando, per cause ancora da chiarire, ne avrebbe perso il controllo. L’allarme ha fatto scattare l’intervento degli operatori sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno tentato di rianimare il 67enne, senza però riuscire a salvarlo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero del corpo, e i carabinieri. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Potenza, dovranno chiarire le cause del ribaltamento e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Conosciuto e descritto dalla comunità del Potentino come «una persona disponibile e gentile», Bochicchio continuava a dedicarsi ai suoi vigneti. La sua morte ha suscitato dolore e commozione nella città oraziana. «Una perdita improvvisa che lascia sgomenta e addolorata l’intera comunità», ha scritto l’amministrazione comunale in un post sui social.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Il sindaco Francesco Mollica e la giunta hanno espresso le «più sentite condoglianze» alla famiglia, assicurando «vicinanza, affetto e partecipazione sincera in questo momento di immenso dolore».

“L’Amministrazione Comunale di Venosa esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Vito Bochicchio, nostro concittadino, venuto a mancare in un drammatico incidente avvenuto in contrada San Giorgio”, si legge in un posto sulla pagina Facebook del Comune. “Una perdita improvvisa che lascia sgomenta e addolorata l’intera comunità. Di fronte a un dolore così grande, le parole non bastano a colmare il vuoto lasciato nei familiari, negli amici e in quanti gli hanno voluto bene.

A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Città di Venosa, il Sindaco e la Giunta esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Bochicchio, assicurando vicinanza, affetto e partecipazione sincera in questo momento di immenso dolore. Venosa si stringe attorno ai suoi cari in un abbraccio silenzioso e commosso”. Sempre a Venosa, nell’aprile scorso, un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito nel tentativo di fermare il proprio trattore in movimento. A marzo, invece, un uomo di 70 anni anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore, a Ruoti, lungo la Provinciale 7.