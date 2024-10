Schlein a Potenza, alla cena c’è anche Telesca

2 minuti per la lettura

Pure il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, alla cena di finanziamento del Pd con la segretaria nazionale Elly Schlein. Sempre più vicino il ricongiungimento del primo cittadino “civico” al suo ex partito

POTENZA – C’era anche il primo cittadino “civico” di Potenza, Vincenzo Telesca, ieri alla cena di finanziamento organizzata dal Pd Basilicata da Inciampo, la pizzeria-bistrot della comunità di recupero “Insieme”, alla presenza di Elly Schlein.

La presenza di Telesca, già eletto per due volte in consiglio comunale nella lista del Pd, prima di transitare in Italia viva e poi accasarsi nel gruppo misto, issando la bandiera del “civismo”, ha colto di sorpresa quanti all’interno dei democratici non hanno condiviso la sua candidatura e le sue prime mosse da sindaco. Una contrapposizione ricambiata, peraltro, dallo stesso primo cittadino che nella composizione della sua giunta avrebbe escluso sistematicamente quanti all’interno del Pd si erano frapposti alla sua corsa alla fascia tricolore.

Alla cena di ieri erano stati invitati dal segretario regionale Giovanni Lettieri anche gli esponenti di vertice degli altri partiti del fronte di centrosinistra. A meno di cambi di programma dell’ultimo minuto, però, la totalità di questi avrebbe declinato.

La serata potentina della segretaria nazionale è arrivata dopo settimane di particolare tensione all’interno dei democratici lucani.

A chiedere per primo un cambio al vertice del partito regionale era stato uno dei principali sostenitori di Schlein nel congresso che l’ha eletta segretaria. Vale a dire l’ex presidente del Consiglio regionale, Vito Santarsiero, che è anche a capo di quanti diffidano del corso politico inaugurato con Telesca al Comune di Potenza.

Dal capogruppo in Consiglio regionale Piero Lacorazza, poi, era arrivata la richiesta di una convocazione dell’assemblea regionale per fare il punto di quanto accaduto negli scorsi mesi. A partire dalla sconfitta alle elezioni regionali.