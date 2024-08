Genzano, violenta grandinata: automobilisti in panne sulla sp 169 – VIDEO

1 minuto per la lettura

Una violenta grandinata si è abbattuta sul territorio lucano: automobilisti in panne sulla sp 169 Genzano – Spinazzola; tempestivi i soccorsi

Una violenta grandinata ieri (3 agosto 2024) ha mandato in tilt la sp ‘169’ che collega Genzano con la vicina Puglia, in particolare con Spinazzola.

Automobilisti in panne e prigionieri di fango e arbusti sono stati

soccorsi da vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, volontari e

mezzi comunali.

A dare la notizia ieri è stata la sindaca Viviana Cervellino con un post sui social: “A causa della violenta grandinata, la Sp 169 – direzione Spinazzola – è stata invasa da arbusti, fanghiglia e da una spessa coltre di grandine. Grazie all’intervento di Vidiano Carcuro, Peppino Festa con i mezzi meccanici, dell’agente Viola della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri è stato prestato immediato soccorso a tutti gli automobilisti bloccati sulla strada” aveva scritto su Facebook.

I soccorritori e i mezzi hanno lavorato senza sosta fino a tarda sera. In particolare per liberare un’automobile bloccata a riva della diga. Il conducente si era recato sul posto per pescare.