Bardi va avanti col piano Basento e “sfida” la piazza

4 minuti per la lettura

Dopo la manifestazione in Regione, attesa per le analisi dell’acqua del fiume; Bardi va avanti con il piano Basento

POTENZA – «I lavori sull’alveo del Basento, ai piedi di Castelmezzano e Albano di Lucania, procedono secondo il cronoprogramma stabilito con l’obiettivo di completare l’opera entro il 19 novembre prossimo». Con tre giorni di anticipo sulla data in cui le residue riserve dell’invaso del Camastra non saranno più utilizzabili.

Lo hanno confermato dalla Regione, alla vigilia della riunione dell’unità di crisi presieduta dal governatore Vito Bardi, già nominato dal governo come commissario straordinario per la gestione dell’emergenza idrica.

Tre i temi che saranno al centro della riunione con i rappresentanti di enti e istituzioni coinvolte a vario titolo. Oltre al previsto rinnovo delle limitazioni dell’erogazione idrica nei comuni serviti dall’invaso, ormai quasi vuoto, del Camastra. Con l’interruzione del servizio tutti i giorni dalle 18:30 alle 6:30 di mattina e il sabato sera dalle 23.

I TEMI AL CENTRO DELLA RIUNIONE

Al primo posto tra le questioni da affrontare c’è proprio l’andamento dei lavori di costruzione di una conduttura per alimentare le pompe all’interno dell’invaso del Camastra con l’acqua prelevata dal Basento. Lavori osteggiati dal “Comitato di lotta acqua pubblica/Camastra” che ha indetto una manifestazione in contemporanea alla riunione dell’unità di crisi nel piazzale di fronte al palazzo della giunta regionale.

Ecco allora che il secondo tema al centro della discussione saranno le garanzie sulla qualità dell’acqua prelevata nel fiume e sulla tutela della salute dei cittadini. Specie a fronte dei timori per le sostanze riversate nel Basento a monte del punto di prelievo dai depuratori della città di Potenza e da torrenti come il Tora, che lambiscono un sito inquinato d’interesse nazionale come la zona industriale di Tito Scalo.

L’ultimo tema che verrà affrontato sarà poi la situazione delle perdite idriche, a cominciare dalla rottura della condotta, nei pressi di Brindisi di Montagna, che porta acqua dall’invaso del Camastra al potabilizzatore di Masseria Romaniello, che poi la immette nella rete idrica a servizio di Potenza e altri 28 comuni dell’alto e del medio Basento. Vale a dire: Acerenza, Anzi, Avigliano, Albano di Lucania, Banzi, Baragiano, Brindisi Montagna, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Forenza, Genzano di Lucania, Laurenzana, Maschito, Oppido Lucano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Ruoti, San Chirico Nuovo, Satriano di Lucania, Tito, Tolve, Vaglio Basilicata, Trivigno, in provincia di Potenza. Più Irsina e Tricarico in provincia di Matera.

INTERVENTI ALLE CONDOTTE QUANDO CI SARANNO LE GIUSTE CONDIZIONI

«Quanto alla perdita di Brindisi di Montagna, il commissario Bardi ha appreso che si tratta di una criticità già presente, amplificata dalla carenza idrica di queste settimane». Così in una nota diffusa ieri da via Verrastro a precisazione del comunicato diffuso venerdì scorso, in cui si parlava di un evento scatenato dall’«eccessiva pressione» dell’acqua in questi giorni caratterizzati dalle ripetute interruzioni idriche.

«Oggi una riparazione, secondo i tecnici di Acquedotto lucano, sarebbe inopportuna». Hanno aggiunto dalla Regione. «Occorrerebbe interrompere completamente il flusso idrico, svuotare la condotta (perdendo circa 5.000 metri cubi di acqua), ripararla e ricaricarla. L’operazione richiederebbe non meno di due giorni durante i quali l’erogazione idrica dovrà essere interrotta, creando ulteriori disagi ai 140mila cittadini dei 29 comuni serviti dal Camastra».

Insomma: «nel bilancio idrico di distribuzione, considerata l’attuale emergenza, la perdita è considerata da Acquedotto lucano “tollerabile”». Proseguono da via Verrastro. «Anche perché l’acqua che sgorga dalla condotta si riversa nel Basento e, quindi, con il nuovo progetto di collegamento Basento-Camastra, sarà recuperata».

Pertanto prima ancora della riunione dell’unità di crisi di questo pomeriggio si è deciso che «s’interverrà sulla condotta non appena ci saranno le condizioni necessarie».

I CONTROLLI ALLE ACQUE DEL BASENTO

«In relazione ai controlli della qualità dell’acqua del Basento», dalla Regione hanno ricordato che si tratta di un’attività di competenza di Arpab, Acquedotto lucano e Asp. Pertanto: «sarà loro cura tenere informato il commissario Bardi sulla garanzia per l’uso potabile o per altri usi laddove si rendesse necessario».

Oggi pomeriggio, ad ogni modo, dovrebbero essere illustrati durante la riunione dell’unità di crisi i risultati delle analisi su alcuni campioni d’acqua prelevati nei giorni scorsi dall’Arpab in prossimità del punto dove è in costruzione la deviazione verso la diga del Camastra. Analisi da cui si attendono indicazioni sulla possibilità di renderla potabile negli impianti di Acquedotto lucano, come suggeriscono i dati raccolti negli anni scorsi, o meno. Nel qual caso è stato già annunciato che verrà data indicazione ai cittadini di utilizzarla soltanto per le pulizie.

«La popolazione – aggiungono ancora dalla Regione – sarà costantemente informata sull’evoluzione della crisi idrica e su tutte le iniziative e le necessità che, via via, saranno utili condividere».

«Si continua a invitare i cittadini ad un uso responsabile dell’acqua – concludono da via Verrastro -, nella certezza di poter contare sul senso di responsabilità della comunità interessata».