Potenza: immobili pubblici: c’è il piano

C’è il piano: approvato lo schema del protocollo tra Agenzia del demanio e Comune di Potenza sugli immobili pubblici. Vigilante: «Ora si potrà pianificare e migliorare il benessere dei cittadini»

Piano degli immobili pubblici: c’è il protocollo d’intesa tra l’Agenzia del demanio e il Comune di Potenza. Si tratta di un momento atteso e soprattutto «cruciale» per l’avvio nel capoluogo di un progetto che ha mosso i primi passi durante la scorsa consiliatura, come tiene a sottolineare Antonio Vigilante, attuale consigliere comunale di Fratelli d’Italia ed ex assessore all’Urbanistica; un progetto che rappresenta un passo fondamentale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

«Con grande soddisfazione accolgo l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra l’Agenzia del demanio e il Comune di Potenza per l’attuazione del Piano città degli immobili pubblici – scrive infatti Vigilante in una nota -. Questa iniziativa rappresenta un punto di svolta per la gestione del patrimonio immobiliare pubblico nella nostra città».

L’OBIETTIVO DEL PIANO SUGLI IMMOBILI PUBBLICI

Il progetto, avviato proprio durante il mandato di Vigilante come assessore all’Urbanistica – prosegue il comunicato -, ha come obiettivo la realizzazione di una strategia integrata che coordini i diversi enti pubblici per una pianificazione efficiente e sostenibile. «Il Piano punta a massimizzare l’efficienza dei servizi, promuovere la rigenerazione urbana, favorire la sostenibilità, migliorare il benessere delle comunità e valorizzare il patrimonio pubblico, anche quello culturale – spiega Vigilante -. Si tratta di un approccio organico che considera sia la localizzazione degli immobili pubblici che la loro funzione, due aspetti spesso trascurati in passato».

Molti immobili pubblici a Potenza soffrono di una mancanza di coordinamento, sia nella posizione che nell’utilizzo. «Con questo protocollo – aggiunge l’ex assessore -, sarà finalmente possibile operare una pianificazione strutturata, che tenga conto dei fabbisogni locali e delle opportunità di rigenerazione urbana. Inoltre, il supporto tecnico dell’Agenzia del demanio permetterà al Comune di avviare una gestione razionale, anche in relazione alla logistica e al trasporto pubblico. Questi immobili, infatti, sono centri generatori di traffico e richiedono un sistema di gestione integrato per ottimizzare la mobilità urbana e la spesa pubblica».

UN’ESIGENZA DI LUNGO CORSO

Il consigliere comunale di FdI sottolinea inoltre come l’iniziativa risponda a un’esigenza di lungo corso: «Troppe volte abbiamo assistito a scelte di localizzazione infelici, dettate da logiche non pianificatorie. Con il Piano città degli immobili pubblici, si pongono le basi per una riorganizzazione strutturata e sostenibile, finalmente orientata al benessere dei cittadini e all’efficienza dei servizi. Sono orgoglioso di aver contribuito, durante il mio mandato da assessore, a gettare le fondamenta di questo importante progetto».

La nota di conclude con «un doveroso ringraziamento all’Agenzia del demanio e ai suoi uffici territoriali, che hanno fornito al Comune di Potenza una straordinaria opportunità per affrontare con visione e professionalità una questione strategica per il futuro della città».