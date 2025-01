Crisi idrica: Potenza in riserva ma acqua in eccesso nel Materano

2 minuti per la lettura

Prosegue la crisi idrica a Potenza mentre nel Materano è allerta per l’apertura delle paratoie della traversa di Gannano per l’eccesso di acqua invasata

POTENZA – E’ arrivata ieri mattina la prima allerta del 2025 per lo sversamento di acqua in eccesso da una diga lucana: la traversa di Gannano. Sul fiume Agri. Mentre Potenza e gli altri 28 comuni della parte più alta e centrale della valle del Basento restano alle prese col lento recupero delle riserve idriche della diga Camastra.

A far partire la segnalazione, a causa di neve e piogge persistenti su tutta la regione, è stata la prefettura di Matera dichiarando l’allerta gialla sia per il rischio diga, che per il rischio idraulico a valle della trasversa.

L’area interessata include i bacini di Agri, Sinni, e Cavone nelle vicinanze dei rispettivi sbocchi sul mar Ionio. Anche se è chiaro che quella più a rischio è la prima dato lo sversamento annunciato di 30 metri cubi al secondo di acqua dalla traversa, . Un flusso d’acqua che nel corso della giornata di ieri sarebbe già aumentato fino a 50 metri cubi al secondo a causa dell’aumento delle precipitazioni a monte, nel bacino idrografico dell’Agri.

A ottobre dell’anno scorso lo sversamento di acqua dalla traversa aveva provocato danni di una certa importanza ad alcune imprese agricole vicine alla foce del fiume.

L’auspicio, insomma, è che quanto accaduto per l’eccesso di acqua invasata non si ripeta di nuovo. Specie a fronte dei sacrifici che continuano sopportare i 140mila lucani serviti dallo schema idrico Camastra per il problema opposto.

NEL MATERANO ECCESSO DI ACQUA. A POTENZA ANCORA CRISI IDRICA

In giornata a Potenza e negli altri comuni alle prese con la crisi idrica si attende di sapere se sarà confermata, o meno, l’interruzione dell’erogazione idrica prevista per questa sera alle 19:30.

Poi ci sarà da capire se le interruzioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, o verrà confermata il ritorno all’erogazione 24 ore su 24 sperimentato negli ultimi 4 giorni. Proprio per effetto delle ultime precipitazioni.

Ieri da Acquedotto lucano, in vista delle temperature previste nei prossimi giorni ha anche diramato una serie di consigli per proteggere gli impianti domestici dal gelo. Come lasciare scorrere un filo d’acqua da un rubinetto se si ha il contatore collocato in una nicchia esterna; svuotare gli impianti delle case non abitate; e proteggere con materiale isolante i contatori .

«Con il rialzo delle temperature – aggiunge ancora Acquedotto lucano – verificare lo stato dei contatori ed i livelli di consumo, in quanto lo scioglimento del ghiaccio porta alla luce eventuali rotture e dispersioni idriche in atto».

In caso di rottura del contatore Acquedotto invita a contattare tempestivamente il sistema di segnalazioni sul sito www.acquedottolucano.it oppure attraverso il numero verde 88992293.